Снежные рулеты и скользящие камни: 10 самых удивительных природных явлений 24.01.2020, 13:36

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Некоторые из них остаются загадкой и сегодня.

Мы восхищаемся природой и черпаем из нее вдохновение, даже когда не понимаем ее до конца. Например, наши предки принимали удары молний и раскаты грома за ярость богов, хотя сегодня мы знаем причину этих явлений. Тем не менее, некоторые природные феномены остаются загадкой и сегодня, в век просвещения и науки, пишет popmech.ru.

Снежные рулеты. Они же снежные рулоны. Когда на открытой местности присутствует подходящий снег — с льдистым холодным слоем снизу и влажным более теплым сверху — и дует порывистый сильный ветер, вполне можно наблюдать это редкое явление. Ветер скатывает снег в нечто вроде стогов сена, размерами от яблока до легкового автомобиля.

Трубчатые облака. Эти облака зловещего вида иногда предвещают сильные тропические грозы, но чаще образуются, когда гроза уже прошла. Облачные «карманы» возникают, когда восходящий поток поднимает насыщенный влагой воздух над тучами, после чего тяжелые частицы воды и льда проваливаются вниз.

Ледяные цветы. Для образования этого феномена нужны специфические условия — поздняя осень или ранняя зима, когда земля еще не промерзла и растения вытягивают из нее воду. Температура воздуха резко падает и сок некоторых растений — например, Verbesina virginica — прорывается наружу, моментально замерзая в удивительной конфигурации.

Базальтовые колонны. Базальт — горная порода, образующаяся из застывшей магмы. При застывании она трескается, как обычная грязь, только процесс в этом случае может длиться столетиями. Там, где расплавленный базальт десятки миллионов лет назад выходил на поверхность и относительно быстро охлаждался, сегодня мы можем наблюдать потрясающую колоннаду.

Облачная дыра. Она же «дырообразная полоса падения осадков», она же fallstreak hole. Возникает, когда что-то вроде пролетевшего самолета, обычной пыли или осадков из более высокого слоя нарушает покой облака из сверхохлажденных водяных капель, остающихся жидкими даже при -40°C. Из-за цепной реакции вода превращается в лед, падая вниз и делая в облаке почти идеальную дыру.

Брайникл. Этот подводный сталактит, растущий из нижнего слоя морского льда, представляет из себя тянущуюся ко дну ледяную трубку с водой, значительно более соленой, чем течет вокруг. Брайникл формируется быстро и продолжает расти, даже достигнув дна, насмерть замораживая мелкую морскую живность вроде морских звезд.

Вулканическая молния. Также известный как «грязная гроза», этот атмосферный феномен представляет собой молнии в облаке вулканического пепла при извержении. Механизм их образования практически такой же, как и в обычной грозовой туче, но с участием фрагментов камня, пепла и частиц льда, которые сталкиваются и генерируют электрические заряды.

Скользящие камни. Булыжники, медленно ползущие по дну высохшего озера Рейстрэк-Плайя в Долине Смерти в США будоражили воображение ученых с середины XX века. Последние исследования показали, что камни перемещаются на специфических ледяных «плотах», намерзающих в холодные зимние ночи и тающих при приближении лета. Именно тогда сильный ветер может перегонять камни с места на место со скоростью до 5 м/мин.

Кальгаспоры. Эти ледяные образования можно увидеть в горах, на высоте свыше четырех километров, особенно часто встречаются в Андах. Их другое название — «кающиеся снега» — происходит из-за их схожести с фигурами кающихся монахов. Когда фирн — плотно слежавшийся, многолетний снег, — тает в условиях сухого воздуха и высокого стояния солнца, возникают подобные фигуры.

Световые столбы. Лунный или солнечный свет, отразившийся на висящих в воздухе ледяных кристаллах определенного вида — плоских шестиугольных или столбовидных, — образует это редкое атмосферное явление. Чаще всего его можно наблюдать в холодных регионах.