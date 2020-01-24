В России опубликовали манифест против конституционного переворота 24.01.2020, 13:52

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ФОТО: ЧЕЛЯБИНСКИЙ ОБЗОР

Под ним подписываются тысячи граждан страны.

В России «Новая газета» опубликовала «Манифест граждан России» против конституционного переворота и узурпации власти. На момент публикации статьи его подписали более 8 тысяч человек.

Издание приводит полный текст манифеста:

«Сегодня мы, граждане Российской Федерации, заявляем, что на наших глазах в стране происходит конституционный переворот. Мы уверены, что цель этого переворота — пожизненное сохранение у власти Владимира Путина и его коррумпированного режима.

Для этого придумана спецоперация по незаконному переписыванию Конституции. Об этом как о готовом решении Путин объявил 15 января, определив судьбу России всего за 17 минут. Поправки были подготовлены за 5 дней.

У многих из нас есть свои серьезные претензии к действующей Конституции. Но мы понимаем: изменение текста Основного закона под сиюминутные политические интересы разрушает последний институт, защищающий Россию от полной узурпации власти. Устойчивое, демократическое и развитое государство строится ровно на противоположном принципе: Конституция в нем меняется крайне редко и осторожно, зато смена персонального состава публичной власти происходит регулярно.

Сегодня же совершено покушение на основные принципы устройства государства, на конституционные права граждан России. И хотя 1 и 2 главы Конституции, где зафиксированы эти принципы и права, изменениям не подверглись, объявленные поправки не просто их затрагивают, нововведения противоречат тому, что написано в первых главах. Организаторы переворота убирают приоритет международных обязательств России, уничтожают автономию местного самоуправления, сокращают разделение властей, прежде всего независимость суда, закрепляя в Основном законе антиконституционную практику власти. А также создают новый, неподконтрольный обществу государственный орган управления — Государственный совет.

Важно подчеркнуть, что в текст основного закона намеренно закладываются серьезные противоречия, которые приведут к законодательному хаосу и попранию основ государственного строя. Кроме того, столь произвольное, осуществляемое в пожарном порядке изменение Основного закона лишает Конституцию ее базового свойства — устойчивости, что снимает препятствия для дальнейших правок в соответствии с сиюминутной политической конъюнктурой.

Мы утверждаем: под видом перемен нам предлагают конституционный переворот. Именно поэтому изменение Конституции происходит в такой спешке, с риторическими и юридическими манипуляциями, без реальной общественной дискуссии. Вместо Конституционного собрания нам предлагают имитационную рабочую группу с участием непрофессионалов. Вместо референдума — нелегитимное «общероссийское голосование». То, что голосовать предлагается «пакетом», свидетельствует: организаторы переворота сами понимают, что не все представленные ими поправки понравятся гражданам.

Люди осознают, что нелегитимное изменение Конституции неизбежно и радикально ухудшит жизнь не только общества в целом, но каждого, даже далекого от политики человека.

Обществу нужны:

— реальная сменяемость власти, а не косметическое перераспределение полномочий с целью пожизненного правления одного человека;

— влияние на принятие государственных решений, а не участие в невнятных и непрозрачных процедурах;

— непротиворечивые и общие для всех законы, которые защищают права человека и помогают каждому реализовать свои возможности, а не поправки, которые эти права и возможности сокращают;

Именно поэтому мы, граждане России, подписавшие этот манифест, призываем всех, кто не готов смириться с узурпацией власти Владимиром Путиным, присоединиться к нашему заявлению и принять участие в массовой общественной кампании.

Мы отдаём себе отчёт, что сама процедура голосования по поправкам в Конституцию не открыта и нечестна. Но молчание будет интерпретировано как согласие. Если такое голосование будет назначено, мы призываем всех прийти и сказать конституционному перевороту и узурпации власти — НЕТ.

России нужны реальные перемены, а не разрушение государственности».

Илья Азар, журналист, муниципальный депутат

Денис Билунов, политолог

Алексей Виленц, муниципальный депутат

Татьяна Ворожейкина, политолог

Юлия Галямина, политик, муниципальный депутат

Борис Грозовский, политолог

Сергей Гуриев, экономист

Сергей Давидис, правозащитник

Дмитрий Зеленов, муниципальный депутат

Сергей Кузин, замглавы муниципального округа

Марина Литвинович, общественный деятель

Андрей Морев, глава муниципального округа

Андрей Пивоваров, политик

Иван Преображенский, политолог

Елена Русакова, глава муниципального округа

Елена Филина, муниципальный депутат

Сергей Цукасов, муниципальный депутат

Анна Шапошникова, муниципальный депутат

Александр Шмелев, политолог

Светлана Шмелева, активист