Порошенко прибыл на допрос в ГБР 6 24.01.2020, 13:59

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ПЕТР ПОРОШЕНКО

ФОТО: BLOOMBERG

Пятый президент Украины принес с собой требования депутатов и семей Небесной сотни.

В пятницу, 24 января, пятый президент Украины Петр Порошенко прибыл на допрос в Государственное бюро расследований, сообщает nv.ua.

Порошенко вместе с адвокатами прибыл в ГБР, куда ранее приехали ряд депутатов от Евросолидарности.

В частности, нардепы хотели заявить руководству ГБР о недопустимости назначения первым заместителем главы ведомства Александра Бабикова, адвоката бывшего президента Виктора Януковича.

Также нардепы принесли обращение от семей Небесной сотни с требованием уволить Бабикова. Депутатов и семьи в здание не пустили.

Порошенко прошел в здание ГБР отдельно и взялся передать руководству бюро требования депутатов и семей героев Небесной сотни.

Порошенко получил повестку о вызове для допроса в качестве свидетеля на 24 января 2020 года.

Допрос связан с делом о возможном совершении государственной измены при подписании Минских соглашений об урегулировании ситуации на Донбассе в 2015 году.

Ранее руководитель следственного отдела центрального аппарата ГБР Олег Корецкий заявил, что следователи инициируют применение к экс-президенту, нардепу Петру Порошенко принудительный привод на допрос.

ГБР неоднократно вызывало Порошенко на допросы, один из последних был назначен на 21 января. Тогда пятый президент проигнорировал вызов, ссылаясь на отстутствие повесток.

Отдельно ГБР сообщило, что пятый президент «проигнорировал» допросы 16 и 17 января, «несмотря на личные заверения в прибытии» и тот факт, что повестки уже присылали ему «по месту жительства и работы».

Таким образом, Порошенко «неоднократно нарушил нормы уголовно-процессуального законодательства», считают в ГБР.

18 ноября ГБР направило в ГПУ проект подозрения пятому президенту Украины, нардепу Петру Порошенко.

В документе говорится, что Порошенко подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.