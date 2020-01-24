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Ученые зафиксировали «призрачные» сигналы из глубин Земли

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  • 24.01.2020, 14:26
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Ученые зафиксировали «призрачные» сигналы из глубин Земли

Они помогут узнать откуда происходит внутреннее тепло планеты.

Исследователи в рамках эксперимента «Борексино» сумели зафиксировать «призрачные» сигналы, исходящие из глубин Земли. Находится соответствующий детектор на территории Италии в стенах размещенной под землей лаборатории, пишет lenta.ua.

Эксперты озвучили новые итоги процесса измерения нейтрино, происходят которые из недр Земли. Вызывающие ряд вопросов «призрачные частицы» нечасто вступают во взаимодействие с веществом, что делает проблематичным их выявление. С недавних пор у ученых имеется доступ к более чем 50 событиям, и это почти в два раз больше, нежели в рамках предыдущего анализа данных с Borexino, находящегося на глубине порядка 1,4 тысячи метров вблизи Рима.

Новые итоги работы позволяют ученым сформировать более обширное представление о ключевых процессах и иных условиях, имеющих место в глубинах планеты и до сих пор не исследованных до конца. Кроме того, это может приблизить к ответу на вопрос, откуда происходит внутреннее тепло Земли.


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