Лукашенко: Белорусы меня съедят в течение года

Лукашенко: Белорусы меня съедят в течение года22
- 24.01.2020, 14:41
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Диктатор заявил о желании «жить в обнимку с русским человеком».
Лукашенко надеется, что в России «образумятся и вернутся к нормальным отношениям»
Об этом он заявил, общаясь с работниками завода газетной бумаги в Шклове , сообщает interfax.by.
«Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям», - заявил Лукашенко.
При этом диктатор заверил, что на переговорах с Путиным речь якобы не идет об «объединении с РФ».
«Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», - заявил Лукашенко.
«Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», - сказал диктатор.