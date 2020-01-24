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Лукашенко: Белорусы меня съедят в течение года

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  • 24.01.2020, 14:41
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Лукашенко: Белорусы меня съедят в течение года
Фото: Коммерсант

Диктатор заявил о желании «жить в обнимку с русским человеком».

Лукашенко надеется, что в России «образумятся и вернутся к нормальным отношениям»

Об этом он заявил, общаясь с работниками завода газетной бумаги в Шклове , сообщает interfax.by.

«Вы должны знать: мы не играем в какие-то игры. Мы не хотим излишне напрягать нашего главного союзника. Это действительно наш главный союзник. Может, образумятся и вернутся к нормальным отношениям», - заявил Лукашенко.

При этом диктатор заверил, что на переговорах с Путиным речь якобы не идет об «объединении с РФ».

«Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения», - заявил Лукашенко.

«Я хочу, чтобы дети наши жили на этом клочке земли в мире, согласии. В обнимку с русским человеком, россиянами. Они нам не чужие. Россияне - это наши люди. От них, правда, мало что зависит сейчас», - сказал диктатор.


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