Болгария вышлет за шпионаж двух российских дипломатов

Болгария вышлет за шпионаж двух российских дипломатов2
- 24.01.2020, 14:48
Прокуратура страны передала данные об из деятельности в МИД.
Болгария, вероятно, вышлет российских дипломатов по обвинению в шпионаже, заявила министр иностранных дел Екатерина Захариева в пятницу.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.
"Мы получили письма от прокуратуры с обвинениями", - сказала Захариева. "Мы будем принимать меры, которые мы обязаны принять, и, скорее всего, объявим их персонами нон грата".
Захариева сказала, что вызовет российского посла.
В пятницу прокуроры заявили, что россияне вели шпионскую деятельность, но им не могли выдвинуть обвинения из-за дипломатической неприкосновенности.
Спикер Кремля Дмитрий Песков не стал комментировать вопрос о якобы выявлении российских шпионов в Болгарии.