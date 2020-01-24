Блогера «Серого кота» вызвали в милицию 2 24.01.2020, 14:57

ДМИТРИЙ КОЗЛОВ

Всего Дмитрий Козлов получил 105 суток ареста.

Блогера Дмитрия Козлова ( "Серый кот"), который 21 января вышел на свободу после 25 суток ареста, снова вызвали в милицию. Начальник милиции города Барань Волчков попросил Козлова прийти для ознакомления с постановлением суда, пришедшего из Минска. "Серый кот" планирует пойти в милицию в 14 часов 24 января, сообщает spring96.org.

Вероятно, милиционер имел в виду постановление суда Московского района Минска от 26 декабря, согласно которому блогер получил еще 15 суток ареста. О таком результате он узнал только 23 января.

По мнению Козлова, есть большая вероятность, что из милиции его отправят в изолятор дальше отбывать сутки арестов, которых у него осталось 80. "Серый кот" планирует прийти в милицию со всеми необходимыми для "суток" вещами.

Напомним, что Дмитрий Козлов был задержан вечером 25 января. На следующий день в суде Оршанского района его осудили за призывы к участию в акции 7 декабря и отправили отбывать 15-суточный арест. Во время пребывания под стражей его осудили еще пять раз, и на каждом суде он получал новые 15 суток. Вечером 21 января блогер неожиданно вышел на свободу. Козлов пояснил, что его временно отпустили, сообщив, что в изоляторе якобы будет проводиться дезинфекция.

За что и когда судили "Серого кота"?

26 декабря, суд Оршанского района - 15 суток за призывы к участию в акции 7 декабря.

26 декабря, суд Московского района Минска (заочно) - 15 суток за участие в акции 7 декабря.

9 января суд Оршанского района - 15 суток за участие в акции 21 декабря.

10 января суд Оршанского района - 15 суток за участие в акции 20 декабря.

13 января суд Оршанского района - 15 суток за призывы к участию в акции 29 декабря.

15 января суд Оршанского района - 15 суток за призывы к участию в акции 21 декабря.

16 января суд Оршанского района - 15 суток за призывы к участию в акции 20 декабря.

27 января в суде Ленинского района Минска должен состояться суд за участие в акции 8 декабря.

Всего блогер получил 105 суток ареста.

Белорусское правозащитное сообщество выступило с заявлением по поводу административного преследования Дмитрия Козлова. Правозащитники выражают протест по поводу политического преследования и ареста блогера и требуют отмены всех вынесенных в отношении Дмитрия постановлений. Они напоминают, что в случае продолжения ареста блогер будет считаться политическим заключенным, как и остальные арестованные участники мирных акций.