Зеленский предложил президенту Израиля увеличить товарооборот до $2 миллиардов 24.01.2020, 15:04

Владимир Зеленский и Реувен Ривлин

Фото: Офис Президента Украины

Это возможно в случае имплементации соглашения о зоне свободной торговли.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с президентом Израиля Реувеном Ривлином заявил, что имплементация соглашения о зоне свободной торговли между странами может увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов, сообщает пресс-служба офиса президента Украины.

«Уверен, что наши тесные связи должны и в дальнейшем динамично развиваться.

Убежден, что дальнейшему росту взаимного товарооборота будет способствовать подписанное в январе 2019 года Соглашение о свободной торговле между нашими странами. Имплементация ее положений может помочь увеличить товарооборот в короткой перспективе до 2 миллиардов долларов», — заявил президент Украины.

Кроме двусторонних отношений между странами, президенты поговорили о Холокосте.

Зеленский отметил, что в этой ужасной катастрофе во времена нацистского террора в Украине было уничтожено более миллиона евреев и более четырех миллионов украинцев и представителей других национальностей.

Президент сообщил, что в 2020 году в Украине планируется начать развитие Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр». Он должен включать Украинский музей Холокоста и мемориальный музей памяти жертв Бабьего Яра.