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Грета Тунберг ответила на критику Трампа

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  • 24.01.2020, 16:03
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Грета Тунберг ответила на критику Трампа
Грета Тунберг
Фото: Simon Dawson/Bloomberg/Getty Images

Ранее президент США предложил шведской экоактивистке «поработать над гневом» и «сходить в кино с другом».

Шведская экоактивистка Грета Тунберг ответила на критику президента США Дональда Трампа. Видео с ее заявлением выложил портал The Sun в своем Twitter, передает lenta.ru.

На кадрах Тунберг отвечает на вопросы во время Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Грету спросили о том, как она себя чувствует после публичного оскорбления со стороны Трампа. По словам активистки, на нее это не оказало совершенно никакого эффекта.

Тунберг добавила, что она и ее сторонники постоянно сталкиваются с подобной критикой. «Мы сами поставили себя в центр внимания, (...) а люди не понимают нас, потому что не осознают, насколько [проблема экологии] критична», — подчеркнула Грета.

22 января Трамп заявил, что в США складывается прекрасная экологическая ситуация. Это стало ответом на критику Тунберг, обвинившей мировых лидеров в бездействии.

В декабре 2019-го американский лидер раскритиковал признание Тунберг человеком года по версии журнала Time. «Просто нелепо! Грета должна работать над своим гневом, а потом сходить в кино с другом. Успокойся, Грета, успокойся!» — написал американский лидер в Twitter.


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