Полоцкая больница открыла 110 вакансий 8 24.01.2020, 16:15

1,450

Там вообще кто-нибудь остался?

В Полоцкой центральной городской больнице не хватает более 100 сотрудников. На сайте учреждения есть сведения о 110 открытых вакансиях — от санитарок и кухонных рабочих до реаниматологов и хирургов. Не хватает 5 педиатров, 6 фельдшеров, 20 медсестёр.

Медикам предлагают зарплату от 480 до 730 рублей.

Еврорадио поинтересовалось в отделе кадров больницы, есть ли позиция, на которую не нужен специалист.

— Вы думаете, что в больнице ни одного человека не работает? — не понимает шутки кадровик. — Работают люди. Вы что, думаете, что все вакансии открыты?

Слава богу, всё-таки кто-то в больнице остался, кроме кадровика и главного врача.

— Медсестра не одна требуется, это так, — продолжает сотрудница отдела кадров. — У каждого свои причины, почему увольняются: кому-то зарплата кажется маленькой, кто уезжает. Здесь сложно сказать однозначно.

На начало 2020 года в белорусских больницах не хватало почти 3 тысячи медиков. Для эмиграции врачи из Беларуси выбирают в основном Польшу и Литву. В частности, в соседней Польше сейчас работает более 230 специалистов из Беларуси.