Протесты в Париже: Эйфелеву башню закрыли для туристов 24.01.2020, 16:23

Работники, которые обслуживают башню, присоединились к забастовке.

В Париже из-за массовых протестов против пенсионной реформы закрыли для посещений Эйфелеву башню.

В компании, которая обслуживает Эйфелеву башню, отметили, что участие сотрудников в забастовке «не позволяет принимать посетителей, гарантируя им при этом необходимую безопасности», сообщает nv.ua со ссылкой на Le Figaro.

С начала декабря, когда начались протесты против пенсионной реформы во Франции, башню закрывают уже третий раз.

Ожидается, что 24 января проект пенсионной реформы представят на заседании Кабинета министров Франции.

Напомним, 17 января из-за массовых протестов был закрыт Лувр.

Пенсионная реформа предполагает отмену возможности раннего выхода на пенсию уже с 50 лет для ряда категорий работников.

Запланировано также, что пенсии впредь будут начислять по системе пунктов, чтобы стимулировать людей дольше оставаться на рынке труда.

Позже правительство пошло на значительные уступки, чтобы изменения затронули меньшее число граждан, чем планировалось ранее. Новые правила будут распространяться лишь на граждан, которые родились в 1975 году и позднее.