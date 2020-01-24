Сборная Беларуси по пляжному футболу дважды обыграла чемпионов России 3 24.01.2020, 16:25

Фото: Ассоциации "Федерация пляжного футбола"

Белорусы играли в гостях.

Сборная Беларуси на первом учебно-тренировочном сборе в Санкт-Петербурге дважды обыграла чемпиона России местный "Кристалл".

В стартовом предсезонном спарринге белорусские подопечные испанского специалиста Николаса Альварадо выиграли со счетом 9:4. Хет-трик в этой встрече оформил Юрий Петровский, дубль в активе Игоря Бриштеля и Ивана Константинова, по разу отличились Иван Миранович и Вадим Бокач.

Героем второго поединка, в котором белорусы победили с результатом 9:5, стал Игорь Бриштель, пять раз поражавший ворота соперников. По одному голу в свой актив записали Евгений Новиков, Иван Константинов и Никита Чайковский, еще один мяч хозяева забили в свои ворота. Свой заключительный товарищеский матч белорусские "пляжники" проведут 25 января против еще одного питерского клуба "Сити".

В этом сезоне сборная Беларуси примет участие в нескольких турнирах, среди которых очередной розыгрыш Евролиги и квалификация чемпионата мира-2021, передает БелТА.