Лукашенко в Шклове: Мы должны Чехию поставить на место 3 24.01.2020, 16:43

Лукашенко на Шкловском предприятии

Диктатор потребовал, чтобы ему доложили о «всех рычагах воздействия на Чехию».

24 января во время посещения в Шклове завода газетной бумаги Александр Лукашенко возмутился поведением чешского инвестора. На предприятии так и не был реализован инвестиционный проект по созданию бумаги, из которой изготавливаются декоративные материалы. Директор завода пообещал, что до конца года оборудование поставят, установят и введут в эксплуатацию, передает euroradio.fm.

— Вы уверены, что у вас получится? — спросил Лукашенко.

— Да, — ответил директор.

Александр Лукашенко сказал, что директор и "его министр" отвечают "головой". В то же время руководитель государства поручил своей администрации и правительства "разобраться" с чешской проблемой, информирует телеканал "Беларусь 1".

Лукашенко: "Вы должны мне доложить все рычаги воздействия на Чехию. Я этого не боюсь! Мы их должны поставить на место. Так нельзя относиться к стране. И предупредите [Владимира] Макея (министр иностранных дел как раз находится в отпуске — прим.), я ему поручал, когда принимал верительные грамоты чешского посла. Посол меня понял и сказал: Это не стоит того, чтобы мы испортили отношения с Чехией.

Разве 12 миллионов долларов или 10 миллионов евро это деньги? Это не деньги. Тем более они же понимают, что они не правы. Поэтому доложите мне все рычаги воздействия на эту страну. Их хоть не много, но мы должны показать, что нужно по-человечески относиться к коммерческим и другим проектам. Это взаимоотношения государств. Мы никогда с Чехией не имели проблем. Тем более я попросил посла: займитесь этим, снимите эту проблему!"