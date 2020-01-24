Ученые: Финансовый достаток человека выдают рот и глаза 6 24.01.2020, 17:54

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Оказывается, взглянув в лицо можно определить социальный статус людей.

Шотландские ученые из Университета Глазго пришли к выводу, что наличие финансового благополучия человека выдает его лицо, сообщает livekuban.ru со ссылкой на информационное издание INC.

Исследователи провели эксперимент, в котором участвовало 160 человек с разным достатком и условиями жизни. Им показывали черно-белые фотографии людей, годовой доход которых составлял 35 000 и 150 000 долларов. На лицах с картинок не было никаких признаков, выдающих социальный статус людей.

Состоятельных людей определили в 68% случаев.

Участники эксперимента сразу же заметили, что взгляд богатых людей излучает твердую уверенность и искрометную радость, а на лице у них улыбка.

У людей с низким доходом лица оказались более строгие.

Кстати, ответить участники эксперимента готовы были уже через полсекунды. Это говорит о том, что мозг человека способен переработать информацию и сделать определенные выводы.

В результате, исследование показало некую связь лица человека с его финансовым состоянием.