Мумификация России 4 Сергей Корсунский, «Зеркало недели»

24.01.2020, 18:08

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фото: vedomost.ru

Путин вздумал навечно закрепить «победобесие».

Недавнее послание Путина Федеральному собранию — не что иное, как попытка протащить в будущее России то, что является ее имперским прошлым.

Так в древнем Египте мумифицировали фараонов, готовя их к загробной жизни, а российские коммунисты переняли их опыт и до сих пор никак не могут расстаться с мумией Ленина, хотя именно его нынешний хозяин Кремля нещадно критикует за многочисленные просчеты.

Сразу несколько недавних выступлений Путина по вопросам, связанным с историей Второй мировой войны и оценками роли различных исторических личностей (в первую очередь — Сталина), лишь на первый взгляд не имеют ничего общего с его выступлением в Федеральном собрании. На самом деле, все это — звенья одной цепи. Президент России приступил к решению сразу нескольких стратегических задач.

Во-первых, он создает видимость реформ под видом изменений в Конституцию РФ и мер по увеличению рождаемости, чтобы выпустить пар у части недовольных и колеблющихся сограждан. Во-вторых, создает еще одну возможность сохранить власть после 2024 года. В-третьих, консервирует на неопределенный исторический период путинизм — систему власти, основанную на кланово-олигархической модели, крепко прошитой силовиками. Наконец, ввиду отсутствия позитивной национальной идеи ему просто необходимо навечно закрепить продолжающееся уже два десятка лет "победобесие", призванное "заморозить" внимание общества на прошлых достижениях и дать каждому россиянину недорогую возможность гордиться не своими победами.

Попытки даже не переписать, а сформировать заново историю собственного государства являются многовековой российской традицией. Вспомним, как сначала Иван Грозный сам себя назначил царем и самодержцем, после чего истребил немыслимое количество собственного же народа (особенно недовольных). Затем последний царь и первый император Петр Первый придумал новую Россию, ее флаг, алфавит, календарь и новогоднюю елку, и так же без колебаний положил миллионы жизней на алтарь отечества. Где-то в параллельном пространстве к ним подтягивались и церковные власти со своим "Третьим Римом". Просматривается аналогия даже в том, что опричники Ивана Грозного приторачивали к седлам головы волков, а новая "кавалерия" Путина на байках так и назвала себя — "Ночные волки". И не при Петре ли Первом возникли Преображенский и Семеновский полки, ставшие прообразом Тайной канцелярии и инструментом политического сыска в личном подчинении государя?

Но те давние, внутренние дела империи никого особенно не интересуют — мифологией занимаются не только россияне, но и другие народы. Но вот Вторая мировая война, последствия которой все еще ощущаются в мире, и роль Сталина — вопрос для мирового сообщества, а значит и для Путина, крайне серьезный. Признать преступления властей СССР против народов Европы и истребление собственного населения — значит поставить под сомнение значение победы, помещенной в основу современной архитектуры всероссийского сознания. А оно весьма особенное: все победы и достижения времен "нерушимого союза республик свободных" приписывает себе, а все неудачи списывает на происки внешних врагов. Путину удалось выстроить жесткую систему личной власти, однако он не смог сформулировать ничего нового по сравнению с идеологией империи времен Николая II. Православие, национализм, великодержавие — вот все, на что хватило путинских стратегов. А великодержавие проистекает из великих побед. Что это, как не чистейшая мумификация прошлого с попыткой обеспечить ему загробную жизнь? Тот факт, что империя Романовых проиграла как внешним, так и внутренним врагам, идеологов современной России не смущает, хотя даже им уже давно пора бы понять, что с подобной национальной идеей в будущее не возьмут.

Это стало особенно очевидно после того, как в 2005–2010 годах были опубликованы четыре тома под общим названием "Проект Россия" — продукт неизвестных (и это в путинской ФСБшной России!) авторов. Книги разошлись огромными тиражами и, по имеющейся информации, были рекомендованы управлением делами администрации президента РФ к прочтению всем государственным служащим. Судя по тому, что это "произведение" получило высокую оценку Никиты Михалкова, можно представить его содержание. Все то же самое, о чем в современной России говорят с придыханием и надрывом, — примат интересов государства над интересами человека, ортодоксальный вариант национал-православия, модель "осажденной крепости" и последнего оплота духовности человечества, фактическое самодержавие как альтернатива "тлетворной" западной демократии и ценностям. Ну, и конечно, масоны с иллюминатами. С точки зрения современной российской элиты все, вроде бы написано верно, но вот парадокс — книги не привели к появлению очевидно ожидаемого авторами политического мейнстрима. Следует думать, что одной из причин стала анонимность авторов. В России анонимов не любят, разве что в НКВД/КГБ/ФСБ, да и то лишь до того момента, когда они становятся не нужны. Вот если бы было объявлено, что все написанное освящено самим… А так просто получился пробный камень.

Урок был учтен. В последние годы появился целый ряд фундаментально-концептуальных трудов Дугина, Караганова, Суркова и других, предложивших (каждый свое) идеологическое обоснование российского режима и его евразийского выбора. В условиях очевидного кризиса мирового правопорядка шаг абсолютно оправданный. Вопрос лишь в затхлой сути и способах реализации все той же хорошо знакомой мессианской модели российской государственности. Примечательно, что уже после озвучивания "революционных" изменений в конституцию, направленных якобы на усиление парламентских структур и аморфного Государственного Совета, Путин открыто высказался за сохранение и усиление президентской формы республики. Никто и не сомневался.

Недавно в журнале Archeology World была опубликована статья, как именно бальзамировали тело фараона Тутанхамона. Обнаружились три новые детали. Во-первых, оно было полностью залито маслом, во-вторых, у него было изъято сердце, и, в-третьих, — его половые органы были мумифицированы во "всеоружии". По мнению специалистов, все это — чтобы обеспечить возрождение (воскрешение) фараона и его максимальное сходство, фактическую трансформацию в бога Осириса. Мумификация России, залитой нефтью, с ракетами, но без сердца, призвана сохранить в целостности и перетащить в постлиберальное будущее самые ветхие скрепы из всех возможных, возродить империю де-юре.

Именно так мыслят теперь даже российские либералы. К счастью, как показал предыдущий опыт, все заканчивается максимум мавзолеем, но бед успевают натворить немало.

Сергей Корсунский, «Зеркало недели»