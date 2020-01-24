«Немецкая волна»: Дмитрий Козлов - политузник с административными статьями 1 24.01.2020, 18:15

1,208

Международные СМИ о том, как блогеру из Орши вынесли беспрецедентное наказание.

В пятницу, 24 января, блогеру из Орши Дмитрию Козлову позвонили из милиции и пригласили в отделение. Там ему вручили повестку с требованием явиться 27 января в Ленинский суд Минска для рассмотрения его очередного административного дела - восьмого по счету.

Последние четыре дня 31-летний Козлов, как он рассказал «Немецкой волне», ходил со специальной сумкой, в которой собрано все необходимое для отбывания срока. Ее наполнение чем-то напоминает так называемый "тревожный чемоданчик", который в 1930-е годы был в каждой советской семье, ожидавшей репрессий: теплая одежда, сахар, чай, кофе. После 26 дней отсидки в изоляторе временного содержания (ИВС) 20 января блогера выпустили, так как в ИВС был выявлен случай дизентерии. Но при этом с Козлова взяли расписку, что по первому требованию милиции он вернется отбывать вынесенное ему наказание - еще 79 суток административного ареста.

Приговоры на 105 суток ареста

Дмитрий Козлов - автор YouTube-канала "Серый кот". За содержавшиеся в его видеороликах призывы принять участие в акциях протеста против «интеграции» Беларуси и России, которые прошли в Минске в декабре, в отношении Козлова были составлены восемь административных протоколов. Семь из них уже были рассмотрены судами Минска и Орши, и каждый раз выносилось одинаковое наказание - 15 суток ареста. В общей сложности набежало 105 суток.

Дмитрий Козлов живет один в поселке Барань в шести километрах от Орши, поэтому о его аресте стало известно не сразу. Оршанский координатор правозащитного центра "Весна" Игорь Казмерчак рассказывает, что первыми забили тревогу белорусские блогеры, с которыми Козлов должен был выйти на связь. Когда этого не произошло, они сообщили об этом правозащитникам, и тогда начались поиски блогера.

Как выяснилось, его задержали еще 25 декабря, в католическое Рождество, которое в Беларуси празднуется официально. В праздничной суматохе, говорит Казмерчак, милиция не шла на контакт, и только по неформальным каналам удалось узнать, что блогер отбывает 15-суточный арест за участие в акции протеста.

А 9 января около девяти вечера, продолжает правозащитник, он и коллеги пришли встречать Дмитрия Козлова к воротам местного ИВС. Но Козлов оттуда не вышел. Милиционеры отказались что-либо комментировать. В ответ один из активистов пошел писать заявление их начальству о пропаже человека. "И лишь тогда правоохранители объяснили, что блогер сидит следующие 15 суток по другому протоколу", - вспоминает Игорь Казмерчак.

Политузник с административными статьями

Дмитрий Козлов признается, что не ожидал такого развития событий. По его словам, он понимал, что его обязательно арестуют перед Новым годом, и морально был готов встретить праздники за решеткой. Но когда понял, что придется задержаться там на несколько месяцев, был просто ошарашен. Тем не менее никакого сожаления он не выказывает: "Во время процесса я прямо судье сказал, что считаю свою миссию политического блогера выполненной".

В оршанском ИВС три первых дня Козлов держал голодовку, и администрация посчитала за лучшее перевести его в двухместную камеру. Там были обычные нары с матрацем и постельным бельем, в двух свитерах можно было находиться в камере без куртки. Питание, по выражению блогера, полезным не назовешь, но и чувства голода не было. Условия содержания в ИВС Козлов называет сносными.

Заместитель председателя центра "Весна" Валентин Стефанович констатирует, что случай Дмитрия Козлова - уникальный. Одиннадцать правозащитных и общественных организаций 21 января распространили совместное заявление, в котором подчеркивалось, что блогер признан политическим заключенным.

Ранее в отношении осужденных по административным делам такой практики не было, указывает Стуфанович, но данный случай, по его мнению, полностью соответствует всем критериям для статуса политузника.

Три месяца административного ареста, продолжает Стефанович, соразмерны уголовному наказанию. Но есть разница: уголовный трехмесячный арест отбывают в арестном доме, где условия больше приспособлены для длительного пребывания заключенного, а ИВС - это наихудший вариант для осужденных.

Месть властей блогеру за его активность

В белорусском законодательстве существует норма, согласно которой несколько административных протоколов по одному инциденту объединяются в одно производство, а общее наказание в таких случаях не может превышать 25 суток.

Но милиционеры, полагает Валентин Стефанович, специально не направляют в суд протоколы все вместе, а ждут, пока закончится один 15-суточный срок, после чего в суде рассматривается следующий протокол, и Козлов опять получает 15 суток ареста. К сожалению, посетовал зампредседателя "Весны", Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) не запрещает поступать таким образом.

Стефанович обращает внимание еще на одно сомнительное "ноу-хау" белорусских правоохранителей. Во время протестов милиция никого не задерживала, но позже идентифицировала их участников по видеозаписям. И если раньше оппозиционеров судили по месту совершения правонарушения, то теперь протоколы рассылаются по месту жительства. Этим и объясняется неразбериха в сроках Козлова - часть приговоров были вынесены судами Минска, а другая половина - в Орше.

Сам блогер считает, что милиция выбрала хитрую тактику. Ни один адвокат, по словам Козлова, не смог пояснить, какой правовой статус имеет его расписка замначальнику ИВС, в которой Козлов пообещал, что вернется досиживать срок по первому требованию. А приглашение это сделать, предполагает он, вероятно, поступит за месяц до следующей акции протеста - это будет "День воли", ежегодно отмечаемый оппозицией 25 марта.

Юрист Могилевского правозащитного центра (МПЦ) Борис Бухель уверен, что власти мстят блогеру за его политическую активность. О YouTube-канале "Серый кот" заговорили в 2017 году во время уличных протестов против президентского декрета "о тунеядцах". Дмитрий Козлов тогда вел свои стримы не только из провинциальной Орши, но и из Могилева и других городов. Его прямые трансляции быстро собирали тысячи просмотров, а сам блогер стал заметной фигурой.