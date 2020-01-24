Как Дальний Восток готовится к коронавирусу из Китая 24.01.2020, 18:21

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Спутать опасную болезнь с ОРВИ очень просто.

В аэропорту Хабаровска во время досмотра рейса, прибывшего 21 января из Китая, у одной пассажирки зафиксировали повышенную температуру тела, пишет «Настоящее время». Женщину доставили в больницу с подозрением на коронавирус. Подозрения не подтвердились. В тот же день подобный случай произошел в Пулковском аэропорту, где к врачам с жалобами на высокую температуру обратился молодой житель Санкт-Петербурга, только что вернувшийся из Юго-Восточной Азии.

Начиная с 1 января все пассажиры рейсов из Китая проходят особый режим проверки еще до выхода из самолета. Сотрудники Роспотребнадзора поднимаются на борт с ручными тепловизорами, чтобы выяснить, нет ли среди прибывших людей с повышенной температурой. В самом Китае от неизвестного вируса уже погибли 26 человек.

Власти Китая ввели из-за коронавируса карантин уже в трех городах: Ухани, где он появился впервые, соседнем Хуангане и в городе Эчжоу (все три находятся в провинции Хубэй). Все поезда и автобусы в эти города отменены, людей не выпускают из города, в том числе оказавшихся в городе иностранцев. Среди тех, кто вынужден пережить эпидемию в Ухане, – студенты из Казахстана: им также отказали в выезде. Власти частично закрыли для посещения Великую китайскую стену.

Журналисты выясняли, какие меры принимаются в пограничных с Китаем российских регионах для противодействия распространению китайского вируса. И что происходит в многомиллионном городе Ухань, откуда началось распространение эпидемии.

"Спутать опасную болезнь с ОРВИ очень просто"

В Хабаровском крае усилен таможенный контроль на пунктах пропуска через границу и в аэропортах, а лаборатория Роспотребнадзора "Вектор" из Новосибирска уже разработала новый метод диагностики опасного заболевания

"Всех пассажиров с повышенной температурой отправляют на обследование в 10-ю городскую больницу: там есть инфекционное отделение, в котором врачи готовы к приему таких больных. Этот вирус никак не определить симптоматически – только лабораторно, – рассказала Татьяна Скорик, зампредседателя подкомиссии по предупреждению эпидемий Хабаровска. – Специалисты Роспотребнадзора разработали памятку для выезжающих за рубеж. Прививки от коронавируса нет, поэтому все зависит от самого человека, как он сможет себя защитить. Людей предостерегают от посещения мест массового скопления людей, в том числе рынков, где продают животных, морепродукты. Советуют не есть сырые овощи и фрукты, все продукты подвергать термической обработке, тщательно мыть руки.

Заразившийся будет чувствовать себя так же, как при простуде. Во время коронавируса поднимается температура и начинается кашель, поэтому спутать опасную болезнь с банальным ОРВИ очень просто. По этой же причине хабаровчане не слишком доверяют тем самым бесконтактным термометрам, применяемым в аэропортах".

Ухань: "Вышла с работы – на улицах все в масках"

В самом Китае до недавнего времени не было практически никакой официальной информации о вирусе. Как рассказали хабаровские студентки из Китая, настоящая паника началась всего пару дней назад.

"Среди китайцев мнения разделились: кто-то говорит, что это слухи, а кто-то по-настоящему начинает задумываться. Многие мои знакомые решили просто отсидеться дома и никуда не ходить. В некоторых группах распространяется информация о том, что недавно в Ухане были "Олимпийские военные игры" и вирус специально завезли из Индии или Америки. Есть и такой слух: мол, вирус находили еще в 2016–2017 годах, но тогда китайцы успешно скрыли это, а сейчас не получилось. К слову, все заболевшие – из одного города Ухань. Даже в Сучжоу, где я учусь, подтвердился один случай коронавируса, но заболевший приехал как раз из Уханя, – рассказывает Татьяна Корянова, студентка факультета журналистики в Сучжоуском университете. – Сейчас есть приложение, в котором каждые два часа обновляется информация о числе подтвержденных случаев, но, честно говоря, я все эти дни от родственников узнавала о вирусе больше, чем из местной прессы".

По словам Татьяны, после обнаружения коронавируса в городе начали массово скупать маски, а в больницах появились толпы пациентов со схожими симптомами. Цены на продукты выросли в разы: например, кочан капусты стоит 52 юаня, когда раньше его можно было купить всего за 4–5.

"По всему городу люди скупают маски: китайцы считают, что они могут помочь. Правда, в памятках, которые распространяются сейчас среди студентов университета, указано, что только один тип масок может помочь: они больше похожи на респираторы.

Сейчас в городе нарастает паника, больницы переполнены. Но симптомы коронавируса очень похожи на простуду, так что там сейчас большинство с кашлем и температурой, которые, скорее всего, совсем другого происхождения, – добавляет студентка. – К слову, китайские и российские памятки несколько отличаются. Например, в Поднебесной жителям, чтобы уберечься от вируса, советуют укреплять иммунитет утренней зарядкой, мыть руки, носить маску и пить только горячую воду. Китайцы и правда очень беспечны в плане личной гигиены. Так что распространение вируса отчасти как раз из-за этого. Кроме того, сам город Ухань, откуда и началась вспышка, известен своими раками – там это национальное блюдо, которое чаще всего китайцы едят сырым".

Город Ухань находится в центре Китая, в провинции Цзинмэнь, население составляет около 17 миллионов человек. Но, по словам Лейлы (фамилию она попросила не называть), которая уже несколько лет работает в Ухане, никакой информации о вирусе в городе не было еще пару дней назад.

"Если честно, до позавчерашнего дня у нас была тишина. На самом деле я больше слышала об этой болезни от домашних, а у жителей города информации вообще никакой толком не было. Но позавчера был последний рабочий день перед китайским Новым годом, я вышла с работы – а на улицах резко все в масках, процентов 80 людей, – рассказывает Лейла. – А до этого как будто никто не болел, ничего не афишировалось. Только сейчас начали говорить, что люди умерли, сколько человек заболело".

Правда, вспоминает девушка, еще перед Новым годом была информация о каком-то вирусе, который обнаружили на рынке. Однако в тот раз жители увидели отчет о том, что рынок обработан, дезинфицирован и никакой опасности нет.

"Сейчас наш город полностью закрыт: остановлены автобусы, метро, поезда, авиасообщение. Правда, большинство разъехались на каникулы еще позавчера. Сегодня с 17:00 до 21:00 нас попросили не выходить на улицу, сказали, что будут распылять что-то, обрабатывать. Надеюсь, что все будет нормально. Правда, какой смысл: перед новогодними каникулами многие китайцы отправились путешествовать или в свои провинции. Выходит, они уже разнесли болезнь по всему Китаю", – рассуждает Лейла.

Благовещенск: "Ерунда. Никто не боится"

Самый близкий к Китаю российский город Благовещенск Амурской области ограничит связи с Китаем. В частности, приостановит культурный обмен и официальные визиты в страну на время вспышки коронавируса. Соответствующее поручение дала мэр Валентина Калита. Об этом сообщается в инстаграме городской администрации.

Роспотребнадзор Приамурья распространяет через соцсети красивую инфографику с советами, как уберечься от коронавируса.

Областная инфекционная больница уже приготовила отдельный изолированный бокс для приема инфицированных пациентов. Высказался и глава региона Василий Орлов в инстаграме.

Советы простые: почаще мыть руки, носить маски и, самое главное, не ездить в Китай. А никто и не собирается.

"У нас серьезный спад желающих поехать на отдых в КНР. Но он сезонный, на китайский Новый год всегда так. Там делать нечего – китайцы закрывают магазины и торговые центры и едут в гости к родным", – говорят в туристических агентствах Благовещенска.

Ни одного реального больного, а денег с народа за чудодейственные вакцины сдерут

Нет ажиотажа и в аптеках. Никто не скупает повально маски, оксолиновую мазь и противовирусные средства. Зима выдалась теплая, так что товар лежит невостребованным из-за низкого уровня ОРВИ, признаются провизоры.

В 2003 году, во время эпидемии атипичной пневмонии, позже, когда пошел свиной грипп, было не так: маски в Приамурье пришлось подвозить из других регионов.

Торговые центры, обычно наполненные шумными китайцами и толкущимися в тесных рядах российскими покупателями, пустуют. Китайцы, не дожидаясь 25 января, официального начала Нового года в этой стране, уезжают на родину. Их не будет недели две.

Пожилая пара китайцев, промышляющая, кроме торговли одеждой, еще и как посредники доставкой заказов с "Таобао", пока в Благовещенске. "Завтра поедем. К нам дети должны приехать, ждем. А насчет вируса – это ничего. Ерунда. Никто не боится", – говорит китаянка Лариса (Лю).

Таможня в эти дни работает практически в одном направлении. Уезжают домой китайские торговцы и строители. Россиян из Китая возвращается немного, едут туда еще меньше.

"Паш, как-то страшно, нет?.. Ну и что теперь, сдавать билеты и домой?!" – переругивается молодая пара благовещенцев. Катя и Павел на всякий случай надели маски. Вируса побаиваются, но не отменять же поездку.

"Мы только в Хэйхэ. Отдохнуть и по работе. Завтра обратно", – говорит Павел, увлекая супругу к таможенному терминалу.

По залу прибытия благовещенской таможни ходит уставшая сотрудница Роспотребнадзора в приметной красной форме. Смотрит на рамки устройств, которые должны выявлять всех прибывающих с высокой температурой. В этом году такие еще не попадались. Все таможенники поголовно в масках. Говорят, распоряжение начальства.

Будет так же, как с атипичной пневмонией

У таксиста Сергея своя версия событий. Он только что выгрузил у таможни семью китайцев с сумками и баулами. "У меня отец в инфекционной больнице всю жизнь проработал врачом, сейчас на пенсии. Ты, говорит, Серега, в голову не бери. Будет так же, как с атипичной пневмонией. Ни одного реального больного, а денег с народа за дорогущие как бы лекарства и чудодейственные вакцины сдерут. Заговор фармацевтических корпораций…"