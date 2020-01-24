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В Польше разработали проект производства асфальта из пластиковых отходов

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  • 24.01.2020, 18:50
В Польше разработали проект производства асфальта из пластиковых отходов
Иллюстрационное фото

Запущена экспериментальная фабрика.

В Польше разработали новую технологию производства асфальтового покрытия с использованием пластиковых отходов, которые иначе бы оказались на свалке. Благодаря этой добавке покрытие становится на 30% более прочным, и его реже нужно менять, пишет euro-pulse.ru.

Создатели проекта LIFE EMU NEW — авторы технологии – предлагают особый подход к измельчению и смешиванию пластика с битумной массой, которая обычно используется для покрытия дорог. Процессы проходят при определенной температуре, благодаря чему пластик удерживается внутри покрытия, а не вымывается и не проникает в почву в виде микропластика, который может быть опасен для живых организмов.

Недавно запущенная экспериментальная фабрика по производству нового покрытия будет перерабатывать 1,1 тысячи тонн пластиковых отходов в год, что позволит ей сэкономить 50 тысяч тонн нефти.

Сейчас в Польше перерабатывается только 25% пластиковых отходов, при этом больше половины отправляется на свалку, а незначительная часть сжигается для получения энергии.

В ЕС действует стратегия защиты окружающей среды от пластика, согласно которой к 2030 году больше половины всех пластиковых отходов в Европе будет перерабатываться.

Проект LIFE EMU NEW реализуется при поддержке программы ЕС по защите окружающей среды LIFE.


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