Медики назвали продукты, помогающие заснуть за считанные минуты 24.01.2020, 19:00

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Один из них — киви.

Медики представили вниманию 5 продуктов, которые помогают заснуть за считанные минуты. Материал соответствующего содержания опубликовало тематическое издание Black doctor, пишет orthodox.od.ua.

Многие люди страдают из-за неспособности хорошо высыпаться по ночам и нехватки достаточного количества, необходимого организму для отдыха. Эксперты уверены, что делу могут помочь правильно выбранные продукты. В частности, орехи, способствуют выработке серотонина - гормона нейромедиатора, обеспечивающего осуществление связи между нервными клетками. Именно он отвечает и за сон, аппетит, память. Следующий продукт - теплое молоко, его действие объясняется тем, что содержащийся в нем триптофан вызывает чувство сонливости, причем довольно быстро.

В этом же списке киви, плод содержит не только массу питательных веществ и витаминов, полезных для человека, но и дает возможность успокоить организм. Полезные свойства в этом отношении объясняются тем, что он имеет в своем составе в два раза больше серотонина, чем томаты, плюс к этому, в нем есть фолиевая кислота, нехватка которой может быть причиной бессонницы. Сладкий картофель содержит в большом количестве магний и калий, а также кальций, которые в комплексе позволяют быстрее заснуть, что следует взять во внимание. Зарубежные медики порекомендовали пить перед сном и мятный чай, употреблять плоды аниса в разных вариациях.