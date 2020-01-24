Брестские активисты добиваются проведения «вече» 1 24.01.2020, 19:09

Фото: Сергей НИКРАШЕВИЧ

Готовы ли власти публично обсудить размещение рядом с Брестом аккумуляторного завода?

Жители Бреста предлагают горисполкому провести местное собрание и обсудить, допустимо ли размещать аккумуляторный завод «АйПауэр» рядом с городом, пишет «Брестская газета».

«Поскольку завод строился в Брестском районе, жители Бреста даже формально не участвовали в общественных обсуждениях отчета о воздействии на окружающую среду данного предприятия. Мы не раз публично возмущались, что наше мнение никто не спросил, и просили провести общественные обсуждения. На днях стало известно, что предполагаемый объем выбрасываемого в год свинца на заводе резко увеличился с 3 до 29 кг. Мы считаем, что настало время горожанам собраться и обсудить вопрос, допустимо ли размещать рядом с Брестом завода по производству свинцово-кислотных аккумуляторных батарей», – сообщил правозащитник Роман Кисляк. По его словам, предложение с подписями отправлено в Брестский горисполком 24 января.

По закону, инициировать местное собрание могут, в том числе, местные исполнительные и распорядительные органы власти.

Строительство аккумуляторного завода на промышленной площадке «Аэропорт» в СЭЗ «Брест» началось в конце 2017 года. Его запуск изначально планировался в августе 2018 года, потом в конце 2018 года. В 2019 году сроки тоже не раз продлевались.

Одновременно со стройкой в Брестском регионе началась кампания против появления в СЭЗ этого предприятия. На протяжении всего этого времени инициативная группа брестчан и жителей района, а также ее сторонники постоянно заявляют о многочисленных нарушениях на разных этапах реализации проекта.

Начиная с 4 марта 2018 года каждое воскресенье противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.

Кампания по борьбе с заводом стала самым долгим протестом в истории современной Беларуси.