Известный хоккеист купил у опального функционера недостроенный коттедж в Дроздах 6 24.01.2020, 19:31

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иллюстрационное фото

Цена — $340 тысяч.

Хоккеист минского «Динамо» Андрей Костицын купил недостроенный коттедж в Дроздах у опального экс-директора «Белнефтехима» Игоря Жилина. Цена — 340 тысяч долларов, сообщает tut.by.

Уроженец России Игорь Жилин с 2009 по 2011 годы руководил «Гродно Азотом», а с 2011 по 2014 — «Белнефтехимом». Тогда ему даже дали белорусское гражданство. Но летом 2014 года к Жилину возникли вопросы у силовиков по поводу злоупотребления властью и его сняли с должности. Он пытался выехать в Россию, но его задержали и выпустили только после того, как он возместил причиненный государству ущерб.

В 2012 же году Жилину выделили участок в Дроздах, где он начал строить дом. Но работы прекратились в связи с отъездом в Россию. Еще в 2017 году Жилин выставил на продажу недострой за 350 тысяч долларов.

А в декабре 2019 года его за 340 тысяч долларов купил хоккеист минского «Динамо» Андрей Костицын. В свое время он играл за океаном, где имел возможность заработать солидные деньги. А совсем недавно у хоккеиста родился сын.

Соседи хоккеиста — директор «Белавиа» Анатолий Гусаров и вице-спикер cовета pеспублики Марианна Щеткина.