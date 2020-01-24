ЕС официально назначил первого посла в Британии после Brexit 24.01.2020, 19:37

Он начнет выполнять свои новые функции 1 февраля.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель официально назначил португальского дипломата Жуана Вале де Алмейду послом Евросоюза в Великобритании после Brexit.

Как сообщает "Европейская правда", об этом проинформировала Европейская служба внешних действий на своем сайте в пятницу.

Алмейда начнет выполнять свои новые функции 1 февраля 2020 года, на следующий день после того, как Великобритания перестанет быть членом ЕС.

"С этой даты Соединенное Королевство станет третьей страной, и, как следствие, представительство блока будет обеспечено делегацией ЕС", - сказано в сообщении.

В день Brexit, 31 января, офис Европейской комиссии в Лондоне будет закрыт, а на следующий день на его месте начнет работу новая делегация ЕС по образцу дипломатической миссии в Вашингтоне.

По сути, эта делегация станет посольством, которым руководит Европейская служба внешних действий, внешнеполитический подразделение ЕС.

Португалец ранее был послом ЕС в ООН и в США и имеет многолетнюю карьеру в ЕС, включая должность генерального директора Еврокомиссии и главы кабинета бывшего президента Жозе Мануэла Баррозу.