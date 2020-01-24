В Китае вылечили первого пациента с коронавирусом 1 24.01.2020, 19:50

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Женщину уже выписали из больницы.

Медики из Шанхая заявили о том, что им удалось вылечить первого пациента, которому был поставлен диагноз "пневмония", вызванная новым коронавирусом. Как сообщает агентство Sina (перевод — zn.ua) со ссылкой на Муниципальную комиссию здравоохранения, пациента уже выписали из больницы.

56-летняя женщина некоторое время прожила в Ухане. 10 января у нее появились лихорадка и быстрая утомляемость, а 12 января она приехала в Шанхай. 15 января ее положили в местную больницу, она стала первым пациентом, у которого был диагностирован коронавирус в Шанхае.

Со времени госпитализации медики внимательно следили за состоянием пациентки. Ее состояние постепенно улучшалось и на протяжении последних шести дней температура ее тела оставалась нормальной. Проведенные анализы показали, что воспаление постепенно снижается, а два новых теста на коронавирусные нуклеотидные кислоты оказались негативными.

После того, как экспертная комиссия проанализировала результаты анализов пациентки, она пришла к выводу, что заболевание полностью прошло и выписала женщину.

В Китае уже зафиксировано почти 830 случаев заболевания вирусной пневмонией, вызванной 2019-nCoV, 25 человек умерли. Британские эпидемиологи считают, что число зараженных может значительно превышать официальные данные и достигать 4000 человек.

О единичных случаях заболевания также сообщали власти Японии, Южной Кореи, Таиланда, Тайваня, Вьетнама и США.

В американских аэропортах применяются тепловизоры для выявления пассажиров с повышенной температурой. Пассажиров из города Ухань перенаправляют в аэропорты Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Атланты и Чикаго, где проводится скрининг на предмет заражения вирусом.