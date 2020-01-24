В управделами Лукашенко не знают Трудового кодекса? 6 24.01.2020, 20:20

1,973

Три истории.

Сотрудников предприятий, принадлежащих управделами, увольняют с очень странными формулировками, пишет сайт praca-by.info.

С августа 2019 года в профсоюз РЭП пошел поток обращений работников предприятий, принадлежащих управделами диктатора. Речь идет про сеть магазинов РУП Восточный, которые торгуют конфискатом, и работников предприятия «Озерцо-логистик».

Уволить по декрету №5 нельзя

В июле 2019 года в сети магазинов РУП Восточный проведена инвентаризация, во многих из них установлена недостача. Сотрудники магазина «Ваш выбор» оспаривают недостачу в суде.

Заведующая магазином «Ваш выбор» (находится по адресу Маяковского, 154 в Минске) Наталью Рощенко отстранили от работы и два месяца не платили ей зарплату.

- А затем ее уволили по декрету №5, что не предусмотрено ни Трудовым кодексом, ни инструкцией по заполнению трудовых книжек, – отметил правовой инспектор профсоюза РЭП Юрий Беляков

С помощью юристов РЭП Наталья Рощенко подала в суд Первомайского района Минска иск об изменении причины увольнения, компенсации морального вреда и взыскании среднего заработка.

Работодатель определил опьянение на глазок?

В том же магазине работала продавец Снежанна Галуза, которую уволили по части 7 статьи 42 Трудового кодекса – за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Основанием для ее увольнения послужила только докладная записка одного из руководителей магазина.

- Чтобы это увольнение носило законный характер, работника следовало отправить на медицинское освидетельствование. Руководитель не является врачом; может, продавцу было плохо, может, она находилась под действием лекарств? По такому основанию нельзя увольнять работников, – уверен Юрий Беляков.

Снежанна Галуза готовит иск в суд Первомайского района Минска.

Работал – по высшему разряду, зарплату получал – по 3 разряду?

В профсоюз РЭП обратился также работник «Торгово-логистического центра «Озерцо-логистик».

Владимир Мокин работал водителем погрузчика, ему присвоили 4 квалификационный разряд, а зарплату выплачивали… по 3-му разряду.

- Доплату по высшему разряду водителю не производили. Мокин обратился с заявлением в департамент госинспекции труда, которая установила «отсутствие документов, ведение которых законодательство предписывает нанимателю».

Владимиру Мокину посоветовали обращаться в суд, чтобы установить факт работы водителем погрузчика 4 разряда. Документов нет (есть только удостоверение, что Мокин сдал квалификационный экзамен и ему присвоен 4 разряд), следовательно, нужно опрашивать свидетелей, а это можно сделать только в суде, – отметил Юрий Беляков. – По словам Мокина (у меня нет оснований ему не доверять), он выполнял работу водителя погрузчика 4 разряда, но наниматель платил зарплату как водителю погрузчика 3 разряда и не вел документацию.

Сроки обращения в суд уже вышли, но Владимир Мокин готовит иск в суд, чтобы установить факты работы в качестве водителя погрузчика 4 разряда.

А где же образец для подражания?

- С управлением делами Лукашенко, которое обязано подавать пример соблюдения прав работников, мы не находим взаимопонимания. Люди, которые руководят предприятиями, возможно, имеют слабую квалификацию, плохо ориентируются в трудовом законодательстве либо намеренно закрывают глаза на нарушения, – заключил Юрий Беляков. – Неслучайно более 30 работников «Озерцо-логистик» вышли из официального профсоюза, действующего на предприятии, и вступили в профсоюз РЭП – для защиты своих прав. Если на предприятии все хорошо, люди не ищут защиты на стороне. На предприятиях управления делами Лукашенко должно быть идеальное соблюдение трудовых прав граждан – ведь он является «гарантом Конституции» нашей страны. Надеюсь, что это мнение как-то донесут до руководства Беларуси.