Еще две белоруски обратились в ООН 3 24.01.2020, 20:34

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Важно поднимать проблемы, существующие в Беларуси, на международном уровне.

24 января Комитет ООН по правам человека зарегистрировал жалобы гомельских активисток Татьяны Носковой и Аллы Романчик. Об этом сегодня официальным письмом извещен их представитель, правозащитник Леонид Судаленко, который ведет дела женщин на международном уровне, сообщает «Гомельская весна».

В 2018 году активистка из Светлогорска Татьяна Носкова трижды обращалась в райисполком за разрешениями на проведение в городе митингов протеста против строительства в черте города завода беленой целлюлозы, в значительной степени ухудшающего экологическую обстановку в городе.

Местные чиновники во всех случаях отказали, так как в единственном разрешенном для собраний месте на стадионе «Бумажник» по их версии ранее были запланированы иные мероприятия. Проведение нескольких мероприятий в одном и том же месте запрещает национальный закон о массовых мероприятиях.

Активистка из Гомеля Алла Романчик в 2018 году обращалась в Жлобинский и Ветковский райисполкомы за разрешением на проведение в указанных райцентрах пикетов против вмешательства государства во внутренние дела Белорусского профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и требования прекращения уголовного преследования лидеров профсоюза Геннадия Федынича и Игоря Комлика. Местные чиновники ее активности испугались и оба мероприятия запретили, после чего женщина обратилась в суды.

Белорусская Фемида, включая Верховный суд, повсеместно поддержала чиновников. Пройдя все внутренние средства правовой защиты, активистки в обоих случаях подали индивидуальные жалобы в Комитет ООН по правам человека, которые сегодня приняты к рассмотрению.

Правозащитник Леонид Судаленко считает, что другого пути, кроме как поднимать эти вопросы на международном уровне не существует, а представители гражданского общества должны показывать чиновникам, что мирные собрания и выражение своих мнений, это не то, на что нужно спрашивать разрешение у государства.

«В понимании европейских ценностей и стандартов прав человека свобода мирных собраний и выражения мнений, не нарушающих правопорядок и права иных лиц, являются абсолютными, наши же чиновники считают, что могут устанавливать иные правила. Если на эти вещи не обращать внимания, завтра у нас могут появиться свои правила игры в хоккей или скажем в шахматы», - подчеркивает эксперт.

Леонид Судаленко отметил, что после регистрации срок рассмотрения жалоб в Комитете ООН по правам человека составляет от 3-х до 5-ти лет.