В Беларуси студентов из Китая взяли под особый контроль 24.01.2020, 20:47

Их будут контролировать две недели после прилета.

Китайских студентов в Беларуси берут под особый контроль медиков. Об этом заявила заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская, передает Еврорадио.

По ее словам, многие китайские студенты на каникулах ездят домой. "После возвращения в Беларусь мы тщательно проверим их здоровье. В частности, установим за каждым двухнедельное медицинское наблюдение", — сказала Глинская.

Также она напомнила, что в Национальном аэропорту "Минск" усилен санитарно-эпидемиологический контроль: пассажиров проверяют с помощью тепловизора. При подозрении на коронавирус их госпитализируют.

Пока что в Беларуси не выявлены случаи коронавирусной инфекции, которая вызывает опасную пневмонию.

Коронавирусом, обнаруженным в Китае, уже заболели более 800 человек, из них 27 умерли. Китайские власти закрыли несколько городов, где обнаружили этот вирус.