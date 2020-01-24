Видеофакт: Глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от машины 8 24.01.2020, 21:48

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Губернатор Чувашии Михаил Игнатьев

Запись широко разошлась в интернете и получила массу жестких комментариев.

Глава МЧС России Евгений Зиничев обвинил в неэтичном поведении главу Чувашии Михаила Игнатьева. 23 января чиновник торжественно вручал местным спасателям ключи от новых пожарных машин, и вручая один из комплектов, поднял их настолько высоко, что низкорослому пожарному пришлось подпрыгнуть, пишет «Настоящее время».

Глава Чувашии Михаил Игнатьев таким унизительным способом вручает ключи от пожарных машин спасателям МЧС. А несколькими днями раньше он с трибуны призывал "мочить" журналистов. Может пора в отставку? pic.twitter.com/QdYBCvrrIy — Лучин Александр (@luchinaleks) 23 stycznia 2020

В пресс-службе главы Чувашии после этого заявили, что губернатор якобы был давно знаком с начальником городской пожарной части, который получал ключи, а церемония проходила "на позитивных эмоциях". Игнатьев не хотел никого обидеть, заверили сотрудники губернатора. Но глава МЧС и бывший личный охранник Путина с этим мнением не согласился:

"Руководителю такого высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. А сотрудникам МЧС России нужно помнить, что они представляют ведомство, уважаемое не только в стране, но и в мире, и вести себя соответствующе", – подчеркнул Зиничев.

Игнатьев менее недели назад стал фигурантом другого скандала: он призвал "мочить" приехавших в регион представителей СМИ и соцсетей, которые критикуют власти в России и пишут, "как хорошо в Европе, как хорошо в Америке".

Уже на следующий день чиновник был вынужден извиняться за свои слова:

"Смысл моей речи был в другом, но, как бывает обычно, все

передернули и переиначили, – заявил он, когда речь широко разошлась по Сети. – У тех, чьи чувства задел словом "мочить", я, человек с доброй душой, прошу прощения".

Слова Игнатьева вызвали резкую критику в журналистском сообществе, но официально никто из чиновников слова главы Чувашии тогда не осудил.