Названы комнатные растения, рядом с которыми обеспечен крепкий и здоровый сон 6 24.01.2020, 22:04

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Красивые комнатные цветы могут быть довольно полезными для здоровья человека.

Многие из них очищают воздух и насыщают кислородом спальню. Если правильно выбрать цветы для комнаты отдыха, то можно не беспокоиться о том, как спокойно заснуть ночью, пишет сайт cursorinfo.co.il.

Алоэ

Алоэ считается природным целителем. Растение способно заблокировать опасные химические вещества, находящиеся в современных чистящих средствах.

Так, цветок очищает воздух в спальне и других комнатах жилища. Специалисты смогли определить одну уникальную особенность алоэ. Если в доме высока концентрация токсинов, то на растении сразу возникают большие пятна коричневого цвета.

Орхидея

Некоторые люди не воспринимают орхидею как полезный комнатный цветок. Но ученые обнаружили у нее уникальные ферменты, которые улучшают сон.

Орхидея обладает способностью быстро успокаивать. Благодаря растению уменьшается частота биения сердца, сокращается давление в кровяной системе, а дыхание становится более ровным.

Спатифиллум

Спатифиллум является одним из наиболее эффективных цветов, позволяющих улучшить качество воздуха в спальне, что положительно влияет на сон человека. Растение быстро чистит пространство от формальдегидов и опасных оксидов углерода, котоые могут выделять синтетические строительные материалы.

Ученые выяснили, что цветок поглощает вредные плесневые споры и перерабатывает их. Красивый внешний вид придает помещению для отдыха особую атмосферу уюта, нужную для хорошего сна.

Гардения

Это растение ошеломляюще выглядит, что делает гардению изысканным элементом декора спальни. Цветок обладает сильным ароматом, поэтому его необходимо располагать на значительном расстоянии от кровати. Запах помогает в стимуляции сна, но сами растения требуют к себе тщательного ухода. Необходимо постоянно следить, чтобы им хватало солнечного света и влаги.

Лаванда

Лаванду часто ставят в спальне, потому что она обладает приятным и насыщенным ароматом. Растение помогает избавиться от стрессов и быстро уснуть, так как уменьшает частоту сердцебиения, давление и уровень раздражительности.

Один маленький горшок, расположенный на тумбочке около кровати, способен оказать положительное влияние на качество сна.

Такие уникальные свойства растений возникли из-за химических веществ, входящих в их состав. Они богаты различными эфирными маслами и другими летучими компонентами. Именно они благоприятно влияют на нервную систему и помогают быстро справиться с бессонницей.

Напомним, по данным британских исследователей, человек должен спать в сутки примерно 9 часов и 10 минут. Этого достаточно для восстановления сил и после пробуждения человек будет хорошо выглядеть. Также было установлено, оптимальное время для отхода ко сну — это 21:45 минут. Оптимальное время пробуждения — около семи утра.