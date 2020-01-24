Разработчики струнного транспорта завладели бизнес-центром в Минске

Разработчики струнного транспорта завладели бизнес-центром в Минске7
- 24.01.2020, 22:42
- 3,636
Арендаторов просят выехать.
Бизнес-центр SV-Plaza на улице Железнодорожной в Минске теперь принадлежит материнской компании ЗАО «Струнные технологии», которое развивает проект высокоскоростного «струнного транспорта» инженера Анатолия Юницкого. Новый собственник выселяет ряд нынешних арендаторов из здания, пишет tut.by.
Бизнес-центр SV-Plaza находится на Железнодорожной, 33. Это девятиэтажное здание площадью 12,8 тысячи «квадратов». Многим оно может быть известно потому, что раньше там размещался визовый центр Литвы. Бизнес-центр принадлежит ООО «КиннарГрупп». Но недавно учредителем компании-собственника стала компания Global Transport Investments Inc, которая является материнской фирмой ЗАО «Струнные технологии». Нынешних арендаторов бизнес-центра попросили переехать до 15 марта.
— На правах собственника теперь эта компания решает, как поступать [с бизнес-центром]. Она приняла решение [о расторжении договоров аренды], — уточнили в «КиннарГрупп».
Планируется, что в бизнес-центр переедут Global Transport Investments Inc и ЗАО «Струнные технологии» соответственно. Но в белорусской компании пока отказались от комментариев.
Один из арендаторов офиса в SV-Plaza показал уведомление о досрочном расторжении договора аренды в одностороннем внесудебном порядке. Компании предложили до 15 марта согласовать все условия и подписать соглашение о расторжении.
— Нам сообщили, что собственник сменился и поэтому выселят всех. Срок — 2 месяца. Поэтому сейчас новые офисы ищут все наши соседи. Мы сегодня смотрели новый офис. И агент сказала, что из нашего здания много народу приходит, — рассказал один из арендаторов. Новые офисы уже подыскивают GetYourMap, турфирма «ТурБонжур», кафе «Хлеб соль».
Что это за компания-собственник?
Global Transport Investments — материнская компания холдинга Sky Way. Владеет белорусской компанией ЗАО «Струнные технологии» (SkyWay Technologies Co). Под брендом SkyWay генеральный конструктор ЗАО «Струнные технологии» Анатолий Юницкий развивает проект высокоскоростного «струнного транспорта».
По задумке инженера, транспортные модули на стальных колесах должны двигаться по рельсам, протянутым между опорами. Рельса-струна — это пучок предварительно напряженных натяжением стальных проволок, помещенных в заполненный бетоном корпус. Сам транспорт поднят на высоту нескольких метров над землей.
Скорости инженер обещал намного выше, чем в современных поездах, — до 500 км/ч за городом и до 150 км/ч — в его пределах. И хотя в активной фазе проект находится уже более 10 лет, до сих пор нет ни одного коммерческого образца техники. Раньше инженер уже пробовал запустить свои проекты в России и Литве. Однако успехом его инициативы не увенчались, а в Литве против него и вовсе выдвинули подозрения в мошенничестве.
Развивается SkyWay за счет инвестиций, в том числе физических лиц, со всего мира. Инвесторам предлагается стать акционерами головной компании проекта путем покупки доли (инвестиции в private equity) и заработать в будущем на повышении роста стоимости компании. Позже у бывшего сотрудника SkyWay со счета исчезли доли компании.