Коронавирус из Китая добрался до Франции, Австралии и Малайзии 25.01.2020, 8:26

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Как выглядит география эпидемии?

Министерство здравоохранения Франции подтвердило три случая заражения смертельно опасной коронавирусной инфекцией из Китая, сообщает dw.com.

Новая смертельно опасная коронавирусная инфекция из Китая добралась до Западной Европы. Первые случаи заболевания в пятницу, 24 января, официально подтвердило министерство здравоохранения Франции. Как сообщает агентство Reuters, один пациент госпитализирован в Париже, второй - в Бордо. Позднее власти страны сообщили о третьем зараженном: речь идет об одном из родственников двух заболевших. Все трое ранее вернулись из Китая, в настоящее время они находятся в больницах на карантине.

Министр социальных дел и здравоохранения Франции Аньес Бюзен на специально созванной пресс-конференции заявила, что не исключает вероятность обнаружения в стране и других инфицированных.

В аэропортах по всему миру пытаются предотвратить попадание коронавируса из Китая в другие страны. Смотрите, какие меры принимаются в России и ЕС pic.twitter.com/XsoQ2Ldecm — DW на русском (@dw_russian) January 24, 2020

Коронавирус нового типа из Китая добрался до Австралии. Власти штата Виктория подтвердили первый случай заболевания в субботу, 25 января. Речь идет о гражданине КНР, прилетевшем в Австралию из Гуанчжоу 19 января, сообщила министр здравоохранения штата Дженни Микакос. Он находится в стабильном состоянии, подчеркнула министр. "Пациент изолирован и проходит лечение. В данный момент у нас нет подозрений на новые случаи заражения", - добавила она.

Кроме того, медики в штате Новый Южный Уэльс проверяют пятерых человек, которые могут быть заражены новым вирусом. Пока ни один случай заболевания не подтвержден, сообщает министерство здравоохранения штата.

Заболевшие вирусом из Китая выявлены в Малайзии

Спустя несколько часов после сообщений о заболевшем в Австралии стало также известно о появлении коронавируса нового типа в Малайзии. Министр здравоохранения страны Зулкифли Ахмад подтвердил информацию о трех заболевших. Это родственники 66-летнего мужчины, у которого врачи обнаружили вирус в Сингапуре.

От коронавирусной инфекции в Китае скончались более 40 человек

Между тем Национальная комиссия здравоохранения Китая представила обновленные данные о количестве заболевших. Так, число скончавшихся от коронавируса нового типа увеличилось до 41 человека. Среди умерших - врач одной из больниц в провинции Хубэй. Число инфицированных выросло до 1287 человек. Почти 14 тысяч человек находятся под наблюдением медиков.

Под карантином - свыше 41 млн человек в провинции Хубэй

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в китайском городе Ухань в провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. Власти Китая 24 января объявили карантин в 13 городах провинции. Эта мера затрагивает более 41 млн человек.

Между тем власти Хайкоу, столицы провинции Хайнань, анонсировали 14-дневный медицинский осмотр туристов, прибывших из провинции Хубэй. Им будет запрещено покидать отель, в котором будет проходить двухнедельный медосмотр. Он начнется в полдень 25 января (07.00 по Минску).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение. ВОЗ объяснила решение малым числом случаев заболевания за пределами Китая. По словам главы организации Тедроса Адханома, власти КНР принимают достаточные меры предосторожности.

Новый коронавирус - в США и Европе

По состоянию на 25 января случаи заболевания новым коронавирусом из Китая уже выявлены в Гонконге, на Тайване, а также во Вьетнаме, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии. ВОЗ временно присвоила новому коронавирусу обозначение 2019-nCoV.