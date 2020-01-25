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В Минске появилось новое граффити за независимость Беларуси

  • 25.01.2020, 8:32
В Минске появилось новое граффити за независимость Беларуси
Иллюстрационное фото

Изображение сделано на стене одного из общежитий БНТУ.

«Сильная нефтяная зависимость» – так гласит надпись на граффити, которое появилось в Минске, сообщают naviny.by.

Изображение отсылает к образу российской «нефтяной иглы», на которую подсела Беларусь. Череп и кости явно подчеркивают опасность для страны этой энергетической зависимости.

Граффити появилось на стене одного из общежитий Белорусского национального технического университета по адресу: проспект Независимости, 148.

Это не первое «интеграционное» граффити в Минске. В конце декабря 2019 года возле минской ТЭЦ-2 появилось изображение целующихся правителей Беларуси и России с подписью: «Господи! Помоги мне выжить в этой смертной любви».


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