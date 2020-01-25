закрыть
25 января 2020, суббота, 8:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Знаменитости начали флешмоб «Кто ты в «Линкдине», «Фейсбуке», «Инстаграме» «Тиндере»

  • 25.01.2020, 8:48
Знаменитости начали флешмоб «Кто ты в «Линкдине», «Фейсбуке», «Инстаграме» «Тиндере»
Иллюстрационное фото

Как пользователи понимают различия между соцсетями.

Американская кантри-певица Долли Партон начала флешмоб "Кто ты в "Линкдине"/"Фейсбуке"/"Инстаграме"/"Тиндере", написав в "Инстаграме": "Вот вам женщина, которая может все это", сообщает ВВС.

Следом за Долли подтянулась вереница знаменитостей.

Сразу обнаружилась тенденция: фото для сети поиска работ "Линкдина" должно быть максимально официальным, для "Фейсбука" - расслабленным, но не рискованным, в "Инстаграме" - игривым и мечтательным одновременно, а в "Тиндере" - соблазняющим и по возможности максимально раздетым, как и подобает сайту знакомств.

Затем флешмоб окрестили #DollyPartonChallenge (#ЧелленджДоллиПартон). Следом за селебрити подтянулись и паблишеры.

Можно ли было обойтись без одного из харизматичнейших героев сериала "Ведьмак"? Конечно, нет!

Затем в бой пошли любители животных, которые стали компоновать кошек и собак в "четверки".

На новый уровень абсурда вывел флешмоб Имперский военный музей в Лондоне.

От работников музеев все перекинулось на архитекторов.

Оказалось, что комнатные растения подходят для флешмоба ничуть не хуже, чем животные.

Почему флешмоб не мог затронуть мороженое? Он, конечно, затронул мороженое.

Хоккеисты признаются, что тоже хотят быть в тренде, но не совсем понимают, как это работает.

А вот - юмор от программистов.

Немного "Страдающего Средневековья":

"Вот пример ледяного человека, который все это может", - написали в "Твиттере" "Формулы 1" про титулованного финского гонщика Кими Райкконена, известного среди фанатов как "ледяной человек" за очень ровный стиль вождения и очень ограниченные проявления эмоций.


популярное за неделю

Мнение

Норвежское с беловежским
Норвежское с беловежским Ирина Халип
Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич
И это все не сказка
И это все не сказка Иван Яковина
Что задумал Путин и к чему такая спешка
Что задумал Путин и к чему такая спешка Андрей Пионтковский