Знаменитости начали флешмоб «Кто ты в «Линкдине», «Фейсбуке», «Инстаграме» «Тиндере» 25.01.2020, 8:48

Иллюстрационное фото

Как пользователи понимают различия между соцсетями.

Американская кантри-певица Долли Партон начала флешмоб "Кто ты в "Линкдине"/"Фейсбуке"/"Инстаграме"/"Тиндере", написав в "Инстаграме": "Вот вам женщина, которая может все это", сообщает ВВС.

Следом за Долли подтянулась вереница знаменитостей.

Сразу обнаружилась тенденция: фото для сети поиска работ "Линкдина" должно быть максимально официальным, для "Фейсбука" - расслабленным, но не рискованным, в "Инстаграме" - игривым и мечтательным одновременно, а в "Тиндере" - соблазняющим и по возможности максимально раздетым, как и подобает сайту знакомств.

Затем флешмоб окрестили #DollyPartonChallenge (#ЧелленджДоллиПартон). Следом за селебрити подтянулись и паблишеры.

Можно ли было обойтись без одного из харизматичнейших героев сериала "Ведьмак"? Конечно, нет!

Затем в бой пошли любители животных, которые стали компоновать кошек и собак в "четверки".

На новый уровень абсурда вывел флешмоб Имперский военный музей в Лондоне.

От работников музеев все перекинулось на архитекторов.

Get you an architecture firm that can do it all 😉#dollypartonchallenge pic.twitter.com/8cQVN38Knk — JBAD (designs buildings) (@jbadusa) January 23, 2020

Оказалось, что комнатные растения подходят для флешмоба ничуть не хуже, чем животные.

Почему флешмоб не мог затронуть мороженое? Он, конечно, затронул мороженое.

Хоккеисты признаются, что тоже хотят быть в тренде, но не совсем понимают, как это работает.

Когда пытаешься быть в тренде, но не совсем как это работает 😂#dollypartonchallenge pic.twitter.com/lwO99KjnqH — ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) January 24, 2020

А вот - юмор от программистов.

we have no shame #dollypartonchallenge



go buy a Raspberry Pi if you want but you could also go hug a puppy or buy someone an ice cream and we'd be equally as happy. whatever you do, just be good to one another and have a lovely day. pic.twitter.com/er0TQeOHpP — Raspberry Pi (@Raspberry_Pi) January 24, 2020

Немного "Страдающего Средневековья":

The Book of Ballymote can do it all 😉#dollypartonchallenge pic.twitter.com/Qkn5Zqy61s — Royal Irish Academy Library (@Library_RIA) January 24, 2020

Get you a medieval marginalia rabbit who can do it all. #DollyPartonChallenge pic.twitter.com/qQrveKN7Wx — Oonagh (@Okeating) January 24, 2020

"Вот пример ледяного человека, который все это может", - написали в "Твиттере" "Формулы 1" про титулованного финского гонщика Кими Райкконена, известного среди фанатов как "ледяной человек" за очень ровный стиль вождения и очень ограниченные проявления эмоций.