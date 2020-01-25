Нацбанк рассказал, как будут списывать деньги со счетов белорусов по новой системе 19 25.01.2020, 9:10

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Снять сумму могут с рублевого или валютного депозита и даже с зарплатной карты.

C 1 января в Беларуси заработала АИС ИДО - автоматизированная система исполнения денежных обязательств. Как уже писали СМИ, эта «умная» электронная система автоматически списывает долги плательщиков (а это юридические, индивидуальные предприниматели и физические лица) перед государством и уплачивает любые начисленные штрафы. Списание денег проводится в бесспорном порядке: деньги автоматом списываются с банковских счетов (текущих, валютных) должника, а также с его депозитов и электронных кошельков, пишет kp.by.

Именно эта «бесспорность» испугала многих: проверяешь, к примеру, баланс своей карты за три дня до зарплаты, и вдруг там недостача - автоматически списали штраф за превышение скорости. Неприятная ситуация, конечно. Однако оказалось, что не все так страшно и категорично.

- Ранее, чтобы взыскать долг по решению суда или исполнительной надписи нотариуса, нужно было буквально стучаться с платежным требованием во все банки, пытаясь найти счет, на котором у должника есть деньги. Этот процесс мог быть очень долгим, - рассказала БелТА начальник Главного управления регулирования банковских операций Национального банка Беларуси Илона Ледницкая.

С введением новой системы все ускорилось.

- В Беларуси нет ограничений по количеству открытых счетов в банках. Это значит, не зная, в каком именно банке у должника есть деньги, взыскатель мог потратить достаточно много времени на их поиск. Теперь платежное требование, оформленное на основании решения суда или исполнительной надписи нотариуса, направляется в АИС ИДО. И система сама обеспечивает поиск счетов и денег для исполнения денежных обязательств, - пояснила специалист.

Отметим важный момент: никто не будет автоматически списывать деньги со счета без решения суда или исполнительной надписи нотариуса. Иными словами, списание денег не будет неожиданностью для должника: о наличии у него долга он обязательно узнает - его проинформирует об этом суд, госорган или другое уполномоченное лицо, вынесшее соответствующее решение (постановление, протокол).

К слову, в новую систему попадают не все долги. К примеру, если законом установлен срок уплаты какого-то штрафа и этот срок еще не истек, то в системе информации о нем просто не будет. Но если наступил час Х, а оплаты нет и началась просрочка, то тогда платежное требование на взыскание долга появляется в базе.

Как это работает?

Если у вас есть накопленный долг по коммуналке, штраф за превышение скорости или безбилетный проезд в общественном транспорте, которые вы самостоятельно в срок не погасили, то информация попадает в АИС ИДО. Однако даже тогда речь об автоматическом списании денег со счетов в банке не идет. Сперва взыскатель, вооружившись исполнительным документом суда, обращается к нанимателю или другому источнику доходов - и ваш долг погашается из зарплаты (или пенсии, пособия, стипендии).

Если должник не работает, не учится или не получает пенсию, то есть у него нет официального источника дохода, то взыскатель (а это налоговые и таможенные органы, Комитет госконтроля, Минфин, Фонд социальной защиты населения, структуры, ведущие уголовный процесс и другие уполномоченные госорганы) обращается в банк и предоставляет два документа - решение суда о взыскании и платежное требование.

АИС ИДО оперативно рассылает по банкам запрос о том, сколько у должника доступных средств на счетах. Банки отвечают в течение 15 минут, после чего система дает указание о списании денег в том банке, который сообщил о наличии у должника достаточной для выплаты штрафа или долга суммы.

В ситуации, если в рублях денег недостаточно, но они есть на текущем валютном счете, то АИС ИДО спишет именно с него. При этом будет применен курс Национального банка, а не коммерческого, как это было до 1 января. Если у должника нет ни источника средств, ни текущих счетов, но есть накопления на банковском депозите, то задолженность спишут с него.

В самую последнюю очередь АИС ИДО спишет деньги с зарплатной карточки.

Умная система на протяжении 5 лет будет отслеживать, есть ли на счетах должника деньги или нет. Именно в течение этого срока проводится мониторинг поступления средств. Даже если на счет поступит один рубль, система автоматом спишет его, погашая просроченный долг. При этом сохраняется практика, когда у должника длительное время нет дохода, но есть имущество, за счет которого при участии органов принудительного исполнения погашается долг, однако эти процедуры уже никак не касаются АИС ИДО.

Пропали деньги со счета - сразу обращайтесь в банк

В последнее время в Беларуси участились случаи мошенничества с использованием банковских карт. Не рассчитывайте на то, что АИС ИДО сообщит вам о списании средств - автоматизированная система об этом не уведомляет. Механизм и способы получения информации о движении денег определяются в договоре между банком и его клиентом (чаще всего это sms-оповещение). Если вы ничего не оплачивали, но обнаружили списание денег со своего счета, то надо сразу обращаться в свой банк и уточнять, что произошло.