Кинули вас, Александр Григорьевич Виктор Горбачев

25.01.2020, 9:23

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Надо уметь отличать слова.

Погодите-погодите. Я не ослышался? Это про всех нас? Про всю страну и весь народ? Ну, «нас раком поставили» и вообще с нами так поступают? Ну, наклоняют, кидают, нагибают… Именно нас? Я ничего не путаю?

Сори. Как в Эмиратах неделями ноги мочить, так вы без нас. Как резиденции иметь в неограниченном количестве и всеми благами пользоваться - так нас и рядом там не стояло. Там только вы! Как разные парады, турниры имени себя и для себя, фестивали, конкурсы красоты и разные балы - так там все для вас, окружения и для близких родных. А нас там и близко не подпускают.

Кто мы, на вашем празднике жизни? Нас в ней нет. Когда мы говорим - так жить нельзя, нас никто не слышит из вас! Нас пихают на нары, штрафуют, отнимают бизнес. Нас просто крадут и мы пропадаем. Без вести пропадаем. И вы этого не видите и не при делах?

У вас свои больницы и санатории для себя. У вас своя раздольная жизнь. Без нас. Тут вы про нас не помните и не желаете вспоминать. Вы делаете вид, что кругом все хорошо и здорово, а зарплата в 70 рублей уборщицы, многодетной мамы, на ферме в колхозе, вас не интересует. Тут вы нас не замечаете.

Очереди в поликлиниках у нас, и вы этого не замечаете. Низкая зарплата у большинства - и вам это не видно. Мол, мы врем. Ежедневный рост цен на все - и это для нас. А у вас своя жизнь. Другая. Нас даже в «парламенте» нет! Там только вы и ваше окружение. Нас нет в «депутатских» креслах вообще! Мы через социальную рекламу помогаем больным детям в стране, и вам все это до одного места. У вас свое интересы, свое дети, внуки и родня. Было бы вам хорошо и нет проблем…

Так почему вы теперь так громогласно заявляете, что нас всех наклоняют и кидают? Типа, кругом враги. Как большие проблемы возникли, так вы сразу про нас вспомнили? За все ваши просчеты теперь отвечаем все мы? Вместе? Нет-нет. Надо уметь отвечать за себя и свое поступки. Хоть один раз в жизни. Так что, сори. Не надо говорить про НАС! За 25 лет именно надо отвечать вам научиться! Пора бы уже. Ибо, это натворили вы! В основной своей массе - вы.

Так что учитесь правильно говорить. Наклонили вас! Кинули вас! Не надо валить на нас. В этой жизни надо уметь отвечать за все. Даже за себя. Каким бы вы не были.

А за нас? За нас мы ответим сами. Каждый. По заслугам своим.

Так что, сори и держитесь там. И не надо путать берега.

А мы? А мы тут и рядом не стояли. Надо уметь отличать слова - нас и вас.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»