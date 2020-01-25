Видеофакт: В РФ тренер бьет детей клюшкой по голове и бросает их на лед 9 25.01.2020, 9:57

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Скандальный случай произошел в Балашихе.

Тренер академии российского «Авангарда» Игорь Николаев применял жесткие методы воспитания подопечных. В Интернете появилось видео, где он на тренировке в Балашихе бьет игроков 2010 года рождения клюшкой по шлему и бросает их на лед.

Клуб отреагировал максимально быстро после появления видео в Сети, сообщает championat.com:

«Получив сигнал о нарушениях кодекса этики, который принят в академии «Авангарда», клуб незамедлительно начал проверку в отношении тренера команды 2010 года рождения хоккейной академии в Балашихе Игоря Николаева. Изучив имеющиеся видеоматериалы, мы решили расстаться с этим специалистом, хотя часть родителей хоккеистов выступала за то, чтобы оставить Николаева в системе академии, учитывая его заслуги.

Клуб находит методы работы Игоря Николаева с детьми в приведенных видеофрагментах абсолютно неприемлемыми как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. В хоккейной академии «Авангард» существует этический кодекс работы с воспитанниками, придерживаться которого обязаны все наставники», — приводит слова директора по развитию академии «Авангарда» в регионах Никиты Тарасевича пресс-служба клуба.