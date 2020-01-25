«Не вписан в завещание, а квартиру получил. Как?» 1 25.01.2020, 9:59

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Белорусы задаются острыми вопросами про наследство.

Наследство — тема тонкая и сложная. Узнать про завещание при жизни родственника — неловко, а после смерти уже и спрашивать не с кого. Кому отойдет наследство без завещания? Стоит его писать или нет? Каких подводных камней опасаться? 15 самых острых вопросов про наследство Realt.by задал адвокату Arzinger Law Offices Александру Солопову.

Как распределяется наследство, если нет завещания?

Если нет завещания (либо оно касается не всего имущества), то наследство распределяется по закону. Основополагающим здесь выступает степень родства. Так, наследниками в порядке очередности являются:

Первой очереди: дети, родители, супруг умершего (возможно наследование внуками и иными потомками по праву представления);

Второй очереди: братья и сестры умершего (в том числе сводные). Племянники и племянницы наследуют по праву представления;

Третьей очереди: дед и бабка умершего;

Четвертой очереди: дяди и тети умершего. Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву представления.

Система проста: если наследники предыдущей очереди отсутствуют, не принимают наследство или не имеют права наследовать (статья 1038 ГК РК), то право наследования делится между наследниками следующей очереди. В том случае, если наследников нет вообще, то наследство признается выморочным и переходит в собственность административно-территориальной единицы по месту нахождения.

В каких ситуациях человек может лишиться наследства?

Вариантов несколько: отказ от наследства, непринятие в установленный срок и если наследника признают недостойным. Если с первыми пунктами все понятно, то последний разъясню. Недостойными наследниками признаются лица, которые покушались или лишили жизни наследодателя, а также создавали препятствия осуществлению наследодателем последней воли — составление умышленного завещания и прочее.

Кроме того, при отсутствии завещания от наследства отстраняются родители детей, в отношении которых они были лишены и не восстановлены в родительских правах, а также люди, которые уклонялись от законных обязанностей по содержанию наследодателя (если это будет доказано в суде).

Можно ли отказаться от наследства, а потом передумать?

Если срок для принятия решения истек, то нет.

Что делать, если с наследством получил долги?

Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя, касающимся перешедшего к нему наследства. Так, к примеру, если вы получили квартиру в наследство, а в ней есть задолженность по коммунальным платежам — вы обязаны ее погасить по закону. Если это не входит в ваши планы, вы можете отказаться от наследства и долгов.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве, даже если завещание не в его пользу?

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, а также нетрудоспособные супруг и родители умершего являются наследниками, даже если завещание составлено не в их пользу. Каждый из них получит не менее половины доли, которая причиталась бы им по закону (при отсутствии завещания). Обязательная доля выделяется из незавещанной части имущества, а если его недостаточно, то и за счет завещанного имущества.

Что сильнее: договор ренты или обязательные наследники?

Право собственности на имущество переходит в момент заключения договора ренты. То есть на момент открытия наследства имущество, указанное в договоре ренты, уже не будет является собственностью наследодателя, а потому распорядиться им уже нельзя.

Можно ли устанавливать условия наследникам по завещанию? Какие?

Да, завещатель может обязать одного или нескольких наследников к каким-либо действиям, направленным на осуществление общеполезной цели. Такая же обязанность может быть возложена и на исполнителя завещания, если наследодатель выделит часть имущества для ее исполнения. Как вариант — содержание и уход за любимым котом умершего.

Можно ли обязать наследников по завещанию завещать наследство конкретным лицам?

В этом вопросе важно, чтобы цель возложения была общеполезной. Если речь идет об обязательстве передать имущество в собственность иному лицу без каких-либо видимых причин и есть сомнения в «общеполезности» этого действия, то завещание приобретает признаки притворной сделки.

Что произойдет, если наследник по завещанию умирает одновременно с или раньше завещателя?

Если наследник умирает до открытия наследства или одновременно с наследодателем, то его доля переходит его потомкам и делится между ними поровну. Вместе с тем, наследодатель может предусмотреть такой вариант и поступить иначе — прописав в завещании дополнительный пункт о том, кому именно перейдет наследство в такой ситуации (подназначение наследника).

Как правильно составить завещание?

Завещание должно быть составлено в письменной форме, собственноручно подписано завещателем и удостоверено нотариусом. Приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям:

завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, или проживающих в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других организаций здравоохранения, начальниками госпиталей, руководителями домов-интернатов для престарелых и инвалидов;

завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, ходящих под Государственным флагом Республики Беларусь, удостоверенные капитанами этих судов;

завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций;

завещания военнослужащих в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, а также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами этих частей;

завещания лиц, находящихся в учреждениях, исполняющих наказание в виде ареста, ограничения свободы, лишения свободы, пожизненного заключения или местах содержания под стражей, удостоверенные начальниками соответствующих учреждений, исполняющих наказание, или руководителями администраций мест содержания под стражей.

Местом открытия наследства является последнее место жительства или пребывания наследодателя. Если недвижимости нет, то наследство вскроют там, где хранится основная часть движимого имущества умершего.

Какая разница между дарственной и завещанием?

При дарении право собственности переходит еще при жизни дарителя. Завещание же вступает в силу только после смерти наследодателя.

Можно ли в договор дарения вписать условия и сроки, когда документ вступит в силу?

Да, например, что за дарителем пожизненно сохраняется право пользования объектом недвижимости (проживать в доме/квартире). Оговорку о сроках сделать можно, но только без условия, что право собственности переходит после смерти дарителя — такой договор ничтожен.

Если при жизни человека о наличии завещания знает только нотариус, что мешает ему скрыть документ от наследников?

В первую очередь, уголовная ответственность и риск навсегда лишиться профессии. Во вторую очередь я бы назвал низкие шансы на успех в реализации этого «плана» — случаи, когда у покойного совсем не остается наследников (никакой из очередей) или когда эти наследники не проявляют абсолютно никакого интереса, крайне редки.

Если все же появляется наследство, за которым никто не пришел, то нет никаких гарантий того, что наследники не появятся в последующем. Кроме того, «задним» числом завещание не сделать, так как система учета нотариальных действий такова, что предыдущие записи или их порядок изменить практически невозможно — своего рода блокчейн.

Что лучше: завещание, наследство по закону или дарение? Какие нюансы стоит иметь ввиду?

Однозначного ответа нет. Нужно оценивать как пожелания наследодателя, так и его конкретную ситуацию — каков состав родственников и какова вероятность того, что они будут оспаривать последнюю волю наследодателя. Важно и то, насколько близки формальные родственные отношения между наследодателем и наследником, ведь если бездумно оформить договор дарения, то на одаряемого может быть возложена обязанность по уплате подоходного налога. Нюансов масса, и все они образуют для каждого случая уникальную совокупность.

В вашей практике были необычные случаи, связанные с наследством?

Был случай, когда наследодатель завещал квартиру — хорошую, большую, дорогую — с условием сделать в квартире дом-музей его имени. Кроме запутанных бюрократических путей для открытия музея, проблем там особо не было — у всех наследников было желание оформить наследство и согласие между собой, но ситуация немного неординарная.

Большинство же «нетиповых» ситуаций с наследством возникает либо при появлении кого-либо из наследников, который давным-давно пропал, либо о существовании которого родственники не знали, либо при пропуске наследником срока для принятия наследства, когда стоит задача восстановить этот срок или найти иные пути решения проблемы.