Зеленский заявил, что хочет «передать страну» другому человеку 15 25.01.2020, 10:11

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Президент Украины рассказал о своих амбициях.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен баллотироваться на второй срок после завершения своей каденции на посту главы государства.

Об этом он заявил в интервью израильскому 9 каналу.

Президент отметил, что по завершению первого срока, он хочет «передать страну другому человеку».

Также Зеленский ответил на вопрос, получится ли ему повторить успех персонажа сериала Слуга народа.

«Вы мне об этом скажете через четыре года. И вот эти ключики от вот этой новой Украины — это вот последний пункт. И вот эти ключики от новой Украины передать другому человеку, которому будет уже легче. Это амбиция», — заявил президент.