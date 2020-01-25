СМИ: Помощник Путина Сурков ушел в отставку 3 25.01.2020, 10:33

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ВЛАДИСЛАВ СУРКОВ

ФОТО: KP.RU

В течение ближайшего месяца чиновник планирует заниматься медитацией.

Помощник президента РФ Владислав Сурков ушел в отставку, написал политолог Алексей Чеснаков в своем телеграм-канале. По его словам, чиновник покинул должность «в связи со сменой курса на украинском направлении», сообщает znak.com.

«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — заявил Чеснаков.

Дополнение от 8:36 (по Минску). Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов подтвердил информацию об отставке Суркова в своем телеграм-канале. По его данным, украинское направление отходит к только что назначенному замглаве администрации Дмитрию Козаку.

Отметим, что на данный момент официального подтверждения информации нет.

Сурков занимает пост помощника российского лидера с сентября 2013 года.

Владислав Сурков стал куратором управления администрации президента по сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией в 2013 году. После этого, отмечает РБК, сфера интересов управления, ранее занимавшегося только Абхазией и Южной Осетией, значительно расширилась. В частности, именно это управление занимается самопровозглашенными ДНР и ЛНР.