Михаил Жемчужный сообщил важные новости 1 25.01.2020, 10:46

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Михаил Жемчужный

При этом политзаключенный поблагодарил белорусов за поддержку и помощь.

Как стало известно правозащитникам "Весны", после отбытия трех месяцев в помещении камерного типа политзаключенный Михаил Жемчужный неоднократно был помещен в ШИЗО. С 20 января заключенный снова направлен в ПКТ, сообщает spring96.org.

Так, 23 декабря 2019 года за отказ следовать в отряд Михаил Жемчужный был наказан 7 сутками штрафного изолятора, сразу по выходу ему было назначено еще 10 суток ШИЗО. С 10 января политзаключенный вновь отбывал 10 суток в ШИЗО. После этого Михаилу Жемчужному на том же основании назначили взыскание – три месяца ПКТ. Там осужденный будет находиться приблизительно до 20 апреля, чему он отчасти рад, так как теперь может вести переписку, получать почту, покупать продукты, ходить на прогулки каждый день.

В последнем по времени письме к витебским правозащитникам политзаключенный Михаил Жемчужный высказывает мнение, что общество теряет интерес к нему. Сильный поток корреспонденции, который получал годом ранее, превратился в редкие письма.

Михаил Жемчужный отмечает, что в последнее время начальник исправительной колонии относится к нему более уважительно: ранее заключенному нужно было отбыть 80-100 суток в ШИЗО, а ПКТ назначали не более, чем на месяц. Сейчас Михаил Жемчужный сидит 23-27 суток в ШИЗО, а в ПКТ – по три месяца. Политзаключенный по-прежнему продолжает обжаловать вынесенные взыскания, на сегодня их у него – 74.

Мужчина выражает обеспокоенность тем, что не все люди, с кем он переписывается, отвечают на его письма. Возможно, это связно с цензурой и умышленным уничтожением корреспонденции администрацией колонии.

Михаил Жемчужный вновь благодарит всех за поддержку и помощь.