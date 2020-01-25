Боливия разорвала дипломатические отношения с Кубой
- 25.01.2020, 10:53
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В чем причина?
Временное правительство Боливии объявило, что прекращает дипломатические отношения с Кубой, сообщает radiosvoboda.org.
Официальный Сукре обвинил Гавану в постоянной враждебности и обвинениях в адрес боливийского конституционного правительства и его демократических процессов.
Как заявил глава администрации президента страны Ерко Нуньез, причиной такого решения стали заявления министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеза в адрес исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес.
Отмечается, что Аньес ранее критиковала инициативу по медицинской помощи, которую отправила в ее страну Куба. По ее утверждению, во время 14-летнего президентства ее предшественника Эво Моралеса Боливия выплатила Гаване $147 млн за медицинскую помощь, но только 20% из этой суммы действительно достались врачам.
В ответ Родригез обвинил боливийского лидера во лжи и назвал ее главой мятежа.
Ранее Аньезе разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой, признав действующим президентом этой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо вместо главы социалистического режима Николаса Мадуро.
Эво Моралес правил Боливией последние 14 лет. В октябре 2019 года он пошел на четвертые выборы президента. Местная избирательная комиссия объявила о его победе уже в первом туре, но оппозиция не согласилась с этими результатами, а проверка позже подтвердила фальсификации.
На фоне массовых протестов Моралес сначала согласился аннулировать результаты выборов президента и провести новое голосование, а затем, после требования военных, ушел в отставку. Обязанности главы государства исполняет лидер оппозиции Жанин Аньес.