Боливия разорвала дипломатические отношения с Кубой 25.01.2020, 10:53

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В чем причина?

Временное правительство Боливии объявило, что прекращает дипломатические отношения с Кубой, сообщает radiosvoboda.org.

Официальный Сукре обвинил Гавану в постоянной враждебности и обвинениях в адрес боливийского конституционного правительства и его демократических процессов.

Как заявил глава администрации президента страны Ерко Нуньез, причиной такого решения стали заявления министра иностранных дел Кубы Бруно Родригеза в адрес исполняющей обязанности президента Боливии Жанин Аньес.

Отмечается, что Аньес ранее критиковала инициативу по медицинской помощи, которую отправила в ее страну Куба. По ее утверждению, во время 14-летнего президентства ее предшественника Эво Моралеса Боливия выплатила Гаване $147 млн за медицинскую помощь, но только 20% из этой суммы действительно достались врачам.

В ответ Родригез обвинил боливийского лидера во лжи и назвал ее главой мятежа.

Ранее Аньезе разорвала дипломатические отношения с Венесуэлой, признав действующим президентом этой страны лидера оппозиции Хуана Гуайдо вместо главы социалистического режима Николаса Мадуро.

Эво Моралес правил Боливией последние 14 лет. В октябре 2019 года он пошел на четвертые выборы президента. Местная избирательная комиссия объявила о его победе уже в первом туре, но оппозиция не согласилась с этими результатами, а проверка позже подтвердила фальсификации.

На фоне массовых протестов Моралес сначала согласился аннулировать результаты выборов президента и провести новое голосование, а затем, после требования военных, ушел в отставку. Обязанности главы государства исполняет лидер оппозиции Жанин Аньес.