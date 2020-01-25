В Украине нашли 1,5 миллиона гектар «ничейной» земли 2 25.01.2020, 11:05

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Но на самом деле ее — в 10 раз больше.

В конце прошлого года министр экономики, торговли и АПК Украины Тимофей Милованов обнародовал необычный рейтинг. Он расставил области в зависимости от объема незарегистрированных государственных сельхозземель, пишет liga.net.

Министр назвал только первую пятерку "антилидеров": Николаевская область - 409 000 га, Одесская - 282 000 га, Луганская - 270 000 га, Запорожская - 265 000 га и Херсонская - 263 000 га.

В Украине 10,4 млн га сельхозземель. Это значит, что не зарегистрированы почти 15% только в пяти регионах.

Это много. В каждой из облстей вполне мог бы обосноваться крупный аграрный холдинг. К примеру, лидер по количеству наделов Кернел Андрея Веревского обрабатывает 550 000 га, МХП Юрия Косюка - 370 000 га, Астарта Виктора Иванчика - 245 000 га.

Если сложить незарегистрированные агроземли пяти областей-антилидеров, получится площадь Черногории.

Исследование, опубликованное Миловановым, произвело фурор. Это серьезный аргумент в пользу открытия рынка сезльхозземли.

Но только ли аграрные земли используются без регистрации? Мы решили выяснить, какая доля из общего количества украинских земель (не только аграрных) не внесена в кадастровую карту и в чем причина.

Для этого журналисты проанализировали все данные Госгеокадастра по количеству всех незарегистрированных площадей, и составили свой рейтинг.

Журналисты запросили в Минэкономики информацию обо всей зарегистрированной земле. Получили от министерства данные Госгеокадастра с разбивкой по сельсоветам. Сложили эти цифры в районы и области, сопоставили с официальной информацией о реальной площади регионов и получили две карты. Первая показывает количество незарегистрированной земли в каждом из районов, вторая - по областям. Мы не учитывали данные о землях в Крыму, поскольку в Госгеокадастре не смогли рассказать: когда в последний раз происходила их инвентаризация.

Оказалось, что в целом по стране не внесены в кадастр 29% земель или около 17 млн га. Если не учитывать незарегистрированную землю в Крыму, общая доля изменится несущественно - до 28%.

Пора бить в набат? Отнюдь. Если земля не числится в земкадастре, это еще не значит, что она ничейная. И вот почему.

Где пропала земля?

Почему данные Госгеокаджастра не совпадают с обычной картой Украины? Есть пять причин, рассказал проектный менеджер Офиса реформ при Кабмине Андрей Мартын.

Лесники еще при президенте Ющенко вписали себе в Лесной кодекс, что до получения правоустанавливающих документов на землю им их заменяют "планово-картографические материалы лесоустройства" - планы лесов, которые они сами себе рисуют", - рассказывает Мартын.

Во-вторых, в Госгеокадастр не попадают водоемы. "Поэтому если попало в сельсовет какое-нибудь водохранилище или озеро – там "наполняемость" земельного кадастра будет существенно ниже", - объясняет эксперт.

В-третьих, в кадастре не отображены большие военные объекты – у Минобороны низкий показатель внесения сведений о своих владениях в земельный кадастр. Причем, у многих военных частей с советских времен наблюдается интересная проблема – земля у военной части есть, а вот документов на нее - нет, рассказывает Мартын.

В-четвертых, в кадастр не внесены часто не внесены национальные парки и заповедники – этим никто особо не занимался.

В пятых, большие промышленные предприятия часто не заниматься оформлением земель. Считают, что им еще с советских времен право постоянного пользования землей удостоверяют советские государственные акты. То же касается и земель, которая принадлежит физлицам "То есть участки есть, права на них имеются, но в кадастр вносить никто не хочет", - рассказывает Мартын.

5 выводов из исследования

1. В первой пятерке областей по количеству всей незарегистрированной земли (в % от общей площади) четыре находятся на западе страны.

В кадастр не внесены:

62% земель Закарпатской области - 790 000 га.

52% Ивано-Франковской области - 717 000 га.

46% земель во Львовской области - 1 млн га.

42% земель в Луганской области - 1,1 млн га.

40,5% земель в Волынской области - 816 000 га.

2. В пределах районов самая большая доля неучтенных земель (без учета крымских населенных пунктов) - в гористой местности. Но есть и равнинные регионы:

Великоберезнянский район - 86,5% (Закарпатская область);

Свалявский - 82% (Закарпатская область);

Яремче - 82% (Ивано-Франковская область)

Иванковский район - 82% (Киевская область)

Воловейский район - 77% (Закарпатская область)

3. Самыми дисциплинированными областями по внесению земель в кадастр оказались:

Днепропетровская - 13,6%;

Черкасская - 14,3;

Винницкая - 16,2%;

Хмельницкая - 17,6%;

Запорожская - 18,6%.

4. Есть в Украине и такие населенные пункты, где зарегистрирована практически вся земля. Рекордсмены, согласно данным Госгеокадастра, - Ковель и Винница, где доля незарегистрированных земель меньше 0,01%.

Староконстантинов, Ивано-Франковск, Харьков, Теплодар, Новоград-Волынский, Бердичев, Ровно, Переяслав-Хмельницкий, Коростень Бровары, Борисполь, Буча, Измаил и Одесса имеют до 0,1% не внесенных в кадастр земель.

5. Будут ли наказывать за невнесение земли в кадастр? Нет. "Налоги и так все платить обязаны, а в кадастре участок или нет - на его использовании никак не отображается", - говорит Мартын.

В качестве примера он приводит абстрактное государственное предприятие, часть земель которого внесена в кадастр, а часть - нет. "Вы можете втихую сдать в аренду фермеру-приятелю и те земли, что в кадастре, и те, что не в нем. И он одинаково будет их обрабатывать вне зависимости от того, зарегистрированы они или нет", - заключает Мартын.