Лукашенко дожали по газу? 8 25.01.2020, 11:11

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Диктатор одобрил внесение изменений в газовый контракт с РФ.

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен на газ для Беларуси. Об этом говорится в указе, опубликованном на национальном правовом интернет-портале, сообщает «Белсат».

«Одобрить проект Протокола о внесении изменения в Соглашение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года в качестве основы для проведения переговоров», – отмечается в документе.

Лукашэнка уполномочил правительство Беларуси провести переговоры по проекту протокола, «разрешив при необходимости вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера».

О содержании протокола в указе Лукашенко ничего не говорится.

В газовом вопросе официальный Минск требует от Москвы снижения цены до уровня Смоленской области. Однако в Кремле подчеркивают, что без решения вопросов союзного строительства (в том числе создания наднациональных органов) Беларусь может не рассчитывать на такой сценарий. 24 декабря Лукашенко заявил в интервью «Эхо Москвы», что Россия вообще хочет повысить стоимость газа для Беларуси в 2020 году до $ 152 за тысячу кубометров (в 2019-м было $ 127 за тысячу кубометров). Пока Беларусь и Россия договорились о цене на газ только на январь и февраль – она осталась на уровне 2019 года.