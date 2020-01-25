Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев, «Солидарность»

25.01.2020, 11:50

Дмитрий Растаев

Почему так нервничает «гарант» отечественной «стабильности»?

Почему срывается на крик и язык подворотен, когда речь заходит об углеводородах?

Почему тот, кто годами заверял белорусов, что «нас не нагнуть», теперь с негодованием в голосе сообщает, что по углеводородам «нас раком поставили»?

Вероятно, потому что боится признаться (даже самому себе) в еще более мрачной правде: за 25 лет своего фантастического правления он выстроил такую хитровывернутую экономику, которая иначе как в позе рака фунциклировать не способна.

Экономику, где царят заадминистрированность и протекционизм, а попытки «модернизации сверху» оборачиваются банкротством. Экономику, где приветствуется не предприимчивость и инициатива, а лояльность режиму и следование директивам свыше. Экономику, которая обеспечивает строительство помпезных дворцов и проведение показушных игр, но не способна отвести людей от черты бедности.

Все наши соседи, что Литва, что Польша, что воюющая Украина, платят за нефть и газ реальную цену и не жалуются, что их кто-то куда-то не так поставил. И только для нас углеводородный вопрос всегда был на грани истерики.

Оно и не удивительно: если завтра за нефтегазовое шчасце нам все-таки зарядят реальную цену – а к тому все, похоже, и движется – в Беларуси наступят не просто «трудные времена», которыми нас все чаще попугивает гарант – это будет капец и дудочка. Медный таз с фанерой над Дроздами. Будет уже не до игр и дворцов.

Беларусь в целом и ее экономика в частности срочно нуждаются в том, чтобы их развернули на 180° и повели, наконец, за цивилизованным миром. Это уже вопрос хлеба, а не принципа. Но гарант продолжает мыслить по-старому, действовать по-старому, предпочитая время от времени «стоять на коленях», нежели что-то менять в себе и в стране, а значит, и цивилизованного мира Беларуси пока не видать.

Пока жареный рак не цапнет выше коленей.

Дмитрий Растаев, «Солидарность»