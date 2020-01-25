Тихая «зачистка»: в ОРДЛО ускорили ликвидацию главарей «ополчения» Михаил Жирохов, «Деловая столица»

25.01.2020, 12:13

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Что за этим может стоять?

На фоне серьезного обострения на фронте внутри оккупированных территорий идут достаточно интересные процессы, которые пока остаются в медийной тени.

Речь идет о продолжении отстрела боевиков, причем в этот раз попали, во-первых, те, кто стояли у истоков формирования бандитских анклавов, - и значит, много знают о роли России и ее кураторов, а во-вторых, те, кто ныне наживаются на войне.

Итак, для начала просто факты. 9 января в Луганске был застрелен командир инженерного взвода бригады "Призрак" Владимир Тимочкин (позывной "Закат"). А 20 числа уже в Донецке у подъезда тремя выстрелами в спину расстреляли заместителя командира батальона "Пятнашка" Алексея Кривулю (позывной "Грин").

С Тимочкиным все более или менее понятно - не поделился с верхушкой руководства ОРЛО. Ведь тот участок фронта, который ныне держит бандформирование "Призрак", всегда был и остается Клондайком для контрабандистов. И каждый такой "полк" или "бригада" зарабатывает довольно конкретные суммы, отстегивая мзду "наверх".

Это такой себе суперприбыльный бизнес, за контроль над которым постоянно идет настоящая война, которая время от времени перерастает в горячую с подрывами машин, убийствами конкурентов и прочими прелестями мафиозных разборок. О том, что все это так, реально свидетельствует и, например, случай, который произошел буквально на днях, когда наши военные задержали "несунов" с сигаретами, которые переправились на нашу сторону через условную линию соприкосновения - реку Северский Донец.

Кстати, именно контрабандная составляющая мешает открытию автомобильного пункта пропуска в Золотом. С нашей стороны там уже пару лет построена вся инфраструктура, но разрешение не дают "власти" в Луганске. Дело в том, что линия соприкосновения в Золотом фактически не подконтрольна "официальным властям" в плане контрабанды, и все сливки в случае открытия поста будут снимать "казачки". Ведь еще с 2014 г. существует негласное разделение "территории для прокорма".

А вот с Кривулей, которого пропагандисты из близких к оккупационным властям СМИ в свое время называли "одним из лучших командиров ополчения", все не так просто. Уроженец Павлограда, проживавший в Николаевке, 43-летний боевик начал воевать еще под началом Стрелкова-Гиркина весной 2014 г. и за почти шесть лет дослужился до должности "заместителя командира полка специального назначения внутренних войск МВД Донецкой народной Республики". До этого успев побыть заместителем начальника штаба бригады 7 отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса Южного военного округа ВС РФ, а также заместителем "командира батальона бандформирования "Пятнашка".

То есть человек не только с серьезным боевым опытом, но и встроенный в структуру оккупационных корпусов и много чего знающий. И главное - пользующийся авторитетом среди местных боевиков.

Кому это выгодно, на сегодня совершенно непонятно - тут может быть что угодно: от элементарных бандитских разборок до устранения российскими кураторами более или менее узнаваемых полевых командиров. И так в истории войны на Донбассе было не раз и не два. Весьма характерный пример - боевики Моторола и Гиви, убитые "украинскими ДРГ" очень вовремя для принятия серьезных решений по "республикам".

И кстати об "украинском следе". До этого буквально все случаи убийств боевиков в тылу традиционно списывали на украинский спецназ. Однако сейчас российские и пророссийские СМИ почти ничего не говорят. Вся информация идет исключительно от соратников убиенных в соцсетях. Нет никаких гневных заявлений от "говорящих голов" типа выпускника Донецкого военно-политического училища Басурина. Нет даже стандартных "официальных" сообщений. Вообще ничего!

Что может означать только одно - сверху дана команда молчать и не реагировать. Вот только почему? Версия о том, чтобы якобы не мешать переговорному процессу между Зеленским и Путиным просто смешна. Ведь ничего не мешает смешивать с грязью президента Украины на федеральных телеканалах в режиме нон-стоп, даже в ходе новогоднего огонька.

А значит, тут мотивы более глубинные, и такие вот резонансные убийства могут означать только одно - очередную смену власти в "республиках". Ведь уже всем очевидно, что Украина никогда не сядет за стол переговоров с боевиками, у которых руки по локоть в крови украинских солдат и граждан. Зато есть вариант с бывшими "регионалами", которые в немалом количестве сбежали после Революции достоинства на территорию Россию.

Ведь чувствует вполне себе комфортно в Украине тот же Портнов, вернулись же на свои домайданные должности многочисленные сошки поменьше. Все это были как бы пробные камни на реакцию украинского общества. Следующим этапом может стать грандиозное возвращение к власти бывших хозяев Донецкой области с передачей им отжатых предприятий.

С нашей стороны тоже идет подготовительный процесс - в массовое сознание старательно втюхивается тезис о "покаянии", "налаживании мирного диалога на уровне граждан". Для этого кукловоды даже достали из пыльного чулана популярного в 1990-е на Донбассе кавеэнщика Сергея Сивохо. Который для "рыгов" и граждан "молодых республик" как бы и свой. А в Украине даже официальное лицо на неплохой должности.

Будет ли реализован такой сценарий, покажут только ближайшие месяцы. Которые обещают быть весьма турбулентными в политическом плане. И удержится ли Украина на своих позициях в отношении оккупированного Восточного Донбасса, очерченных еще Порошенко и его командой, - большой вопрос.

Михаил Жирохов, «Деловая столица»