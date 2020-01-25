Белорус снял репортаж о фантастическом отдыхе на Бали 6 25.01.2020, 13:19

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Житель Брановичей вдохновился видеообзорами других путешественников.

23-летний Максим Булаш осенью прошлого года месяц провел на Бали. Он рассказал intex-press.by, почему решил посетить этот остров, с какими трудностями столкнулся при подъеме на вулкан, что его впечатлило и сколько потратил на путешествие:

- Я увлекаюсь видеосъемкой, не раз смотрел обзоры путешествий на Мальдивы, Гаваи, Бали и другие острова. И у меня и появилась мечта – побывать на Бали – острове вечного лета, где круглый год около +27,5 градуса и можно купаться в океане. Это Индонезия, но как бы и не Индонезия. Здесь свой язык, религия, собственные законы, и все это на очень компактной по размерам территории. В то же время на Бали наблюдается мультикультурность. Сейчас остров – эдакий сплав Азии, Америки, Австралии, а многие «фишки» имеют чисто европейские корни. Например – отказ от пластика.

Пляж на востоке Бали, Паданг Бай

Я подумал, что лучшего места для съемки и отдыха не придумаешь. И в октябре 2019 года вместе с другом Кириллом Финаевым мы купили билеты на самолет и полетели. Разбираться с проживанием и со всем остальным решили на месте.

Денпассар и черный пляж

Пляж Black Sand Beach. Пляж на востоке Бали, Паданг Бай.

Мы приземлились в Денпассаре. Это самый крупный город на острове. Здесь развита промышленность и инфраструктура. Большинство отдыхающих остаются в Денпассаре, так как рядом находится аэропорт.

Первым местом, которое мы посетили на Бали, стал черный пляж – Black Sand Beach. Это океаническое побережье, покрытое черным вулканическим песком. Место нереально удивляет своей атмосферой и пейзажем. Самое, пожалуй, впечатляющее в нем – закаты. Кстати, на Бали они довольно рано, так как остров находится у экватора.

Черный пляж – Black Sand Beach, Бали

Мы провели в Денпассаре два дня. Поселились в одном из хостелов. Здесь хостелы – это дома с большим количеством комнат, которые сдают посуточно. За комнату с завтраками мы заплатили около $15 в сутки на двоих.

White Sand Beach, Бали

Пляж Black Sand Beach

Амед

Огромный плюс Бали в том, что он очень разнообразен. Устал от городов, где много туристов – несколько часов езды, и ты в месте, где все по-другому.

Из Денпассара мы решили поехать в Амед – один из наиболее уединенных и малопосещаемых районов Бали. Он находится в восточной части острова, у подножья вулкана Агунг. Место считается дайверским: спокойное море, много коралловых рифов, можно поплавать с черепахами, понырять.

Рассвет в Амеде

Рассвет в Амеде

Добирались мы до этого места на такси 2,5 часа, заплатили порядка $30. Место, где мы поселились, находится у подножья вулкана Агунг. Этот вулкан считается главной святыней у местных жителей, он виден из всех точек Амеда. Местные верят, что на вершине вулкана живут боги, называют это место «великой горой» и считают, что Агунг защищает Бали от злых сил и является духовным центром острова.

Поиск гида на Агунг

Однажды мы решили подняться на вулкан. Сначала думали сделать это самостоятельно, но потом почитали информацию о подъемах на Агунг и решили, что это очень опасно.

Вид на вулкан Агунг

Экскурсии туда запрещены: вулкан находится в активной фазе. В ноябре 2017 года произошло крупное извержение, а после него – еще несколько более слабых. Отправившись в одиночку, есть шанс умереть в пути, заблудиться или попасть в руки местным патрулям и «заработать» штраф. Также нас могли депортировать.

Вулкан Агунг

Но в погоне за яркими впечатлениями мы все же решили найти гида и совершить подъем на Агунг. Довольно быстро нашли местного парня, который занимается подъемами на вулкан более 10 лет.

Сначала он не соглашался, говорил, что опасно, но вскоре согласился… за тройную оплату: $100 вместо $30 с каждого. Пояснил, что для него это тоже риск: если поймают – получит штраф около 700 евро в перерасчете.

Магия «великой горы» и тревога

Максим Булаш на вершине вулкана Агунг

Восхождение проходило ночью, чтобы попасть на вершину вулкана к рассвету. Мы поднимались семь часов, было нелегко. На высоте 2700 метров Кирилл начал терять сознание и не смог идти дальше. Мы дали ему сладкое, воду, разожгли костер и уложили спать, а сами продолжили подъем.

На высоте в 3000 метров я начал ощущать нехватку воздуха. Странное ощущение: ты дышишь и не можешь надышаться… Но рассвет на вершине «великой горы» того стоит! Это магические мгновения! Ты видишь, как за облаками – там, где живут боги, просыпается солнце и касается земли своими первыми лучами. На вершине вы можете в буквальном смысле заглянуть в бездну – в кратер вулкана.

Вулкан Агунг

Только я начал снимать видео, как услышал на рации у гида: «Алерт, алерт, алерт!» . Это был сигнал тревоги – возникла опасность извержения вулкана. Пришлось возвращаться назад.

Спуск занял порядка 9–10 часов. По дороге обратно Кирилл подвернул ногу, и мы шли очень медленно.

Нуса-Пенида

Просмотрев в интернете достопримечательности Индонезии, решили съездить на остров Нуса-Пенида. Этот остров – мечта экотуриста: дикие пляжи, кристально чистая вода, первозданный подводный мир, горы и храмы.

На скоростной лодке из Агунга до Нуса-Пенида мы доехали за 40 минут. По самому острову можно передвигаться на байках ($5 в сутки, если поторговаться) – другого транспорта практически нет. Но ездить здесь непросто: мало прямых дорог, постоянные перепады высоты, адовый трафик и полное отсутствие каких-либо правил движения.

Сначала мы поехали в место под названием Amok Sunset Point (находится в проливе между островами Нуса-Пенида и Нуса-Лембонган), которое славится своим закатом.

Закат на острове Нуса-Пенида

Потом направились на пляж Килинкинг. Это визитная карточка острова. Пляж скрыт в небольшой бухте, которая окружена высоченными скалами. Один из утесов сверху выглядит как голова тиранозавра, отсюда и название – T-rex.

Максим Булаш – на утесе около океана. Пляж Килинкинг, остров Нуса-Пенида

Последним был разрушенный пляж – Broken Вeach. Сам пляж находится в скале, в природном колодце, куда заходят океанические волны. Он представляет собой огромную яму с прямыми отвесными стенами.

Спуститься вниз, к сожалению, нельзя – слишком отвесные скалы. Рядом с разрушенным пляжем есть площадка под названием Angel`s Billabong, где я стоял на обрыве, о который бились огромные волны. Сказать, что это невообразимое зрелище, значит, не сказать ничего.

Кухня простая, но разнообразная

Балийская кухня, увы – не бренд. Но это вовсе не значит, что вы останетесь голодными или не испытаете удовольствия, отведав местных блюд.

Да, кушанья, предложенные в ресторане или в кафе, будут достаточно просты: рис, лапша, мясо, овощи, специи и морепродукты. Но все это свежее, немного пряное, если захочется – довольно острое. Цена примерно такая же, как и в Беларуси.

Каждое кафе на Бали предлагает блюда разных кухонь: индонезийской, итальянской, мексиканской и других. Однако есть одно «но». Как в типичном азиатском месте, на Бали можно зайти в кафе, заказать себе еду, приступить к трапезе, а сбоку по стене будет ползти игуана.

На еду мы тратили в среднем 200 тысяч рупий на двоих за один прием пищи. Это около $20. Кушали в кафешках и при отелях. Мелкие забегаловки лучше обходить стороной, дабы не отравиться, потому что с санитарными условиями на Бали большие проблемы.

Не «прощупать» за пару поездок

На Бали есть огромное количество интересных мест: джунгли, озера, водопады, крутые обрывы, множество храмов… Их невозможно увидеть, осознать и «прощупать» даже за 3–5 поездок. Остров очень разный, как говорится – многоуровневый. Здесь своя энергетика. Многие приезжают сюда именно за вдохновением и душевным отдыхом.

Рисовые террасы на Бали

И местные жители на Бали очень добрые и открытые. Они улыбаются не потому, что им от тебя что-то нужно, а потому, что они искренние и счастливые.

Нам говорили, что на Бали нужно ехать минимум на 3–4 недели. Мы так и сделали, тем более что безвизовое проживание на Бали как раз месяц. Правда, оказывается, месяц – это 30 дней, а не 31. За этот дополнительный день нам пришлось заплатить порядка $70 c человека. Всего же на путешествие у меня ушло около $2,5 тысячи, из них тысяча – на билеты на самолет туда-обратно.

Водопад Алинг-Алинг, Бали

Я очень рад, что побывал на Бали. Этот с виду маленький остров хранит в себе больше, чем кажется на первый взгляд. Круто получать от страны больше, чем ты ожидал – и это, наверное, моя история с Бали.