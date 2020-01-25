Авангард неравнодушных 1 Владимир Поткин

25.01.2020, 13:30

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Одолеть тирана можно только сообща.

Читаю ленту, и вижу, что многие правильные люди задаются вопросоми, - вот Путин официально сделал заявку на свое вечное правление (а как помрет, так и детишкам членов своей клики отпишет страну как собственность), и собирается переписать Конституцию под это, и где протесты оппозиции, она вообще существует? И почему народ безмолвствует? Неужели выборы в МосГорДуму летом 2019 года – это очень важно, а то, что происходит сейчас - мелочь, не имеющая значения – ведь идет вопрос о будущем страны на много лет вперед? Почему так, и что же делать?

Попробую внести свою скромную заметку в обсуждение этого вопроса, как человек, который имеет почти 30-летний опыт участия в политической работе. Буду краток, т.к. времени мало, и вопрос срочный и важный, да и люди не любят читать большие тексты.

1) Для начала, процитирую свои недавние слова отсюда:

"Что делать? Во-первых, не верить не только путинской шобле, но и никакой болтологии о переменах через выборы, которую в течение прошлого года вели некоторые оппозиционеры с т.н. "умными голосованиями". Не устану повторять, решить вопрос о власти могут только мирные массовые протесты, такие же, как были в Украине, Египте, Судане, Армении, и множестве других стран.

Во-вторых, примыкать всем к реальным несистемным, не ватным и не прокремлёвским организациям – которые близки вам по идеологии, и помогать укреплять их, только вместе можно добиваться успеха.

В-третьих, требовать от всех реальных оппозиционных сил совместных действий, направленных на противостояние правящим жуликам. Лишь общими усилиями всех политических флангов можно заставить бандитов уйти.

И, главное, не сидеть сложа руки, от вас зависит - будут ли подросшие детишки сечиных и чаек править и угнетать ваших детей в ближайшие десятки лет, будет ли продолжена власть жуликов, чекистов, и их безумная антинародная политика. Будущее ваших детей, в какой стране им жить, и нашей нации в целом, - зависят только от вас, подумайте об этом."

2) Народ сам по себе не является неким субъектом с единым разумом. Всё и всегда вперед двигает организованный (!) авангард неравнодушных людей, иначе просто не бывает. Так было, есть и будет всегда, у всех народов. Не стоит ругать врача, за то, что он не пекарь, а пекаря за то, что он не столяр. Я понимаю, что многие противники диктатуры, и сторонники демократии, имеют некоторые иллюзии на сей счет. Но лучше от таких иллюзий избавляться, чтобы верно оценивать обстановку. Да, иногда инициация события возникает спонтанно (как поступок Кирпичникова в 1917 году, или поступок торговца, который поджег себя в Тунисе), но всегда дальше всё зависит от организованных структур (так было и на Майдане, и Тахрире, и везде), а не бывает иначе (как ошибочно думают некоторые).

3) Организованный авангард в нашей ситуации - это оппозиционные режиму чекистов не подкупленные, идейные политические организации, коллективы людей, способные к планированию и совместным делам. Их немного, и они небольшие, но они существуют.

4) Однако, само их существование, хотя и хорошо, но недостаточно. Сегодня в РФ ни одна организация, ни один политик (даже самый известный), в отдельности взятый, не в состоянии создать НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ НАЧАЛА МАССОВЫХ ПРОТЕСТОВ соответствующее чувство в народе – "все заодно, все выходят, я тоже не должен сидеть дома", чувство важности общего протеста, и его необходимости. Не навальнисты выходят, не либералы, не националисты, не левые, а ВСЕ ("а значит и я") кто живой, и не совсем трусоватый. Подобное возможно только совместными усилиями, как подобное относительно успешно было сделано в 2011-2012 годах. Других вариантов просто не существует, если цель - не просто пошуметь, сказать "мы здесь власть", и потом уехать на рыбалку. Практически в те годы это было достигнуто через совместные выступления разных политических сил – и либералов, и националистов, и левых. И это создало тогда необходимый эффект.

Обращу внимание на важнейшую деталь, чтобы понять меня правильно – при успешных протестных выступлениях, не десятки тысяч участников каких-либо организаций выходят на улицы, а совместные выступления сотен таковых, привлекают на улицы те десятки, сотни тысяч, кто не имел и не имеет ни к каким организациям никакого отношения.

Не будем сейчас разбирать причины итоговой неудачи тогда (а реакция последних лет - лишь последствия). Разве что скажу, что в те годы ключевым временем были начальные события (в декабре 2011-го, как это проницательно заметил, не так давно, Гарри Каспаров). Но в те дни еще не было необходимых оппозиционных форм, и многое упиралось только и лишь в личные качества отдельных людей, а они оказались не готовы к исторической ответственности.

5) Практическое воплощение такого протестного единства проявилось тогда в лице Гражданского Совета в Москве, а затем и общероссийского Координационного Совета оппозиции. Несмотря на все их минусы (в отличие от Украины – были избраны ошибочные детали формирования и функционирования этих структур). Существование подобных формаций для оппозиции критично (!) в любом серьезном противостоянии с режимом в любой стране и в любом году, поскольку только это создает в а) общественном сознании мысль, что оппозиция вся заодно, и ее можно и нужно поддерживать всем, кто за перемены, вне зависимости от деталей б) на сторону оппозиции можно переходить и чиновнику и силовику, или хотя бы негласно поддерживать или не мешать.

6) Данное чувство в народе было убито в 2013 году через радикальную монополизацию и персонофикацию протеста (этот процесс был довершен отвлечением внимание общества на войну с Украиной в 2014-ом, убийством спецслужбами РФ Бориса Немцова в начале 2015 г. и отказом известного ключевого политика поддержать ПАРНАС на последних, имеющих смысл, выборах в ГосДуму в 2016 г.), при всем уважении ко всем, но это лишило протест чувства "всеобщности", и низвело его до протеста узкой группы граждан, сил которых не хватает на крупные дела, и которые зависят от настроения и мнения лишь одного человека. Всё, что было затем, и до сего дня – лишь последствия.

7) Чтобы сегодня появилась возможность общества противостоять планам узурпатора – необходимо решить проблему относительного единства всех живых оппозиционных сил (без ущерба их идеологическим целям, но ради общей победы), по крайней мере тех, кто не ангажирован, вменяем, понимает о чем речь, и хочет реальных перемен, а не странных игр с кремлядями и чекистами. Надо четко и ясно осознать, что без этого – все будет ограничено рассуждениями в интернетах, одиночными пикетами, и битвами на улицах с требованием "Яшина в сельсовет!" и "Медведева заменим на Мишустина!", с последующей вечной защитой политзаключенных, которые не будут заканчиваться никогда. А после окончательной "сувернизации" интернета, и это сойдет на нет. Все бы ничего, только на фоне вымирающей страны и замены нищего населения, продолжения политики грабежа и тиранства, отсутствие реальных политических и социальных перемен – это смертельный приговор нашему народу.

Предлагаю всем неравнодушным людям как минимум задуматься о вышеизложенном, и, у кого есть, или когда-либо будут такие возможности, принять необходимые меры к исправлению ситуации.

Владимир Поткин, «Фейсбук»