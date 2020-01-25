В Беларуси станет еще теплее 2 25.01.2020, 14:09

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Точный прогноз на выходные и начало недели.

В конце января в Беларуси сохранится аномально теплая погода: на следующей неделе в дневные часы в стране будет теплеть даже до +7°С.

Температурный фон немного повысится в последние дни января, об этом свидетельствуют данные республиканского гидрометцентра, сообщает udf.by.

В Беларуси сохраняется аномально теплая погода с температурным фоном на 5-11°С выше климатической нормы. Накануне во многих районах республики усиливался ветер порывами до 12-19 метров в секунду, шел снег и дождь. Однако в ближайшие дни похолодания не предвидится (и даже наоборот).

Прогноз погоды в Беларуси на выходные

"25 января (в субботу) ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром на большей части, днем местами, преимущественно по северо-восточной половине, пройдут кратковременные осадки: дождь, мокрый снег", – сообщили в Белгидрометцентре.

Сильный порывистый ветер сохранится. Ночью на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный порывистый, местами по северо-востоку сильный порывистый. Минимальная температура воздуха по стране ночью в пределах от -3°С до +4°С, максимальная днем от +1°С до +6°С.

В воскресенье, 26 января, ветер стихнет, а небольшой дождь с мокрым снегом возможен только местами по северо-востоку Беларуси. Прогнозируются также слабые туман, гололед и гололедица. Будет чуть прохладнее: ночью в стране похолодает до -3...+2°С, днем температура поднимется максимум до -2...+4°С.

О погоде в Беларуси в начале рабочей недели

Уже в первый день рабочей недели погода станет чуть более устойчивой. В понедельник и вторник кратковременных осадков ждут лишь местами по стране.

В первой половине дня возможны еще слабые туман и гололед. Ночью 27 января будет -4...+2°С, днем показатель достигнет отметки от 0°С до +5°С. А 28 января будет теплее: ночью температура будет находиться в пределах -2...+4°С, днем воздух прогреется до +1…+7°С.

Согласно данным долгосрочного прогноза на Gismeteo, на неделе в Беларуси температура воздуха будет колебаться от +2°C до +9°C. В целом, первая декада февраля обещает быть очень теплой – от +5°C до +12°C. Впрочем, важно помнить, что долгосрочные прогнозы нередко ошибаются и не являются точными.