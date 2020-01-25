В Островецком районе мужчина «изгонял бесов» и поджег дом

В Островецком районе мужчина «изгонял бесов» и поджег дом3
- 25.01.2020, 14:28
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«Экзорцист» и его брат попали в больницу.
21 января в деревне Чернишки Островецкого района горел частный дом. В больницу с термическими ожогами были доставлены два брата. В милиции региона рассказали о причинах пожара.
Вечером 21 января в 20.27 в МЧС сообщили о пожаре в жилом доме в деревне Чернишки Островецкого района. Пожар уничтожил кровлю, повредил перекрытие, стену и имущество в доме. Два человека попали в больницу с термическими ожогами, рассказывали в МЧС.
24 января в милиции сообщили о причинах пожара, в котором пострадали двое братьев 49 и 53 лет.
По предварительной информации, старший брат в одной из комнат дома облил пол, потолок, мебель и стены бензином и моторным маслом, после чего совершил поджог.
— Свои действия он объяснил тем, что на фоне прекращения употребления спиртных напитков он стал слышать голоса, призывавшие его не только бороться с присутствующей в помещении нечистой силой, но и подсказавшие, как это сделать, — рассказали в милиции.
Поведению «экзорциста» дана правовая оценка. По какой статье Административного или Уголовного кодекса квалифицировали попытку «изгнания бесов» — не сообщается.