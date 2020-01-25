Лукашенко остался на Шкловщине 33 25.01.2020, 15:11

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Диктатор запасается дровами на зиму?

Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко остался в субботу на своей малой родине в Шклове. Напомним, вчера он приехал на Шкловщину с рабочим визитом и посетил Завод газетной бумаги, передает «Белсат».

Пропагандистский телеграм-канал выложил фото Лукашенко с топором рядом с огромной кучей дров.

Вчера во время посещения предприятий Шкловского района Лукашенко жаловался, что Россия «кинула его с газом и нефтью».