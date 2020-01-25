закрыть
25 января 2020, суббота, 16:50
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Лукашенко остался на Шкловщине

33
  • 25.01.2020, 15:11
  • 5,967
Лукашенко остался на Шкловщине

Диктатор запасается дровами на зиму?

Телеграм-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко остался в субботу на своей малой родине в Шклове. Напомним, вчера он приехал на Шкловщину с рабочим визитом и посетил Завод газетной бумаги, передает «Белсат».

Пропагандистский телеграм-канал выложил фото Лукашенко с топором рядом с огромной кучей дров.

Вчера во время посещения предприятий Шкловского района Лукашенко жаловался, что Россия «кинула его с газом и нефтью».


популярное за неделю

Мнение

Это будет капец и дудочка
Это будет капец и дудочка Дмитрий Растаев
Норвежское с беловежским
Норвежское с беловежским Ирина Халип
Лукашенко нуждается в психотерапии
Лукашенко нуждается в психотерапии Валерий Карбалевич
И это все не сказка
И это все не сказка Иван Яковина