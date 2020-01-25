Белорусы в Китае рассказали о фейках и реальности в закрытых на карантин городах 2 25.01.2020, 15:20

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В ЗАКРЫТОМ КИТАЙСКОМ ГОРОДЕ УХАНЬ / INSTAGRAM.COM/ATHENE.NEWS

Пустые прилавки? Паника? Пробки?

На данный момент в Китае зафиксировано более 1300 случаев заражения коронавирусом, из них 729 — в городе Ухань, ставшем очагом распространения болезни. В новостях и социальных сетях появляются жуткие видеозаписи, на которых люди теряют сознание, придаются панике или лежат в больничных коридорах без внимания врачей. Но можно ли доверять всему, что показывают? Журналисты onliner.by связались с живущими в Китае белорусами и задали наивные вопросы о том, что происходит на самом деле.

Кто на связи?

Юля Кузнецова живет в городе Лохэ, это примерно 350 километров от Ухани. В Китае она два месяца — уехала преподавать английский. Сейчас у Юли каникулы, которые она решила провести во Вьетнаме. Чтобы попасть туда, ей нужно проехать всю Поднебесную на поезде. В нынешних условиях то еще приключение.

Глеб в Китае с 2016-го. Парень совсем недавно получил степень доктора наук по менеджменту в Хуачжунском университете науки и технологий. После окончания учебы решил остаться еще на один семестр для изучения китайского (подробнее о его выборе можно почитать здесь). Глеб живет в кампусе, расположенном на территории Ухани. Он, можно сказать, в эпицентре.

Китай в панике?

Нет. Наши собеседники говорят, что народ по большей части спокоен.

— Люди просто сидят дома, на улицу стараются не выходить без особой надобности, — говорит Юля. — Поезда ходят по расписанию. Наш поезд проехал Ухань, как и всегда. Там он простоял 7 минут и поехал дальше. Конечно, при этом никто не входил и не выходил. Правда, на вокзале у меня никто не проверял температуру, а это странно. Сейчас я приеду в город Шэньчжэнь, там тоже есть зараженные. Интересно, какие там меры будут предпринимать.

Но люди ведь осознают всю серьезность?

Уже да, хотя еще несколько дней назад многие не видели особой проблемы.

— Чувствуется напряжение. До этого серьезно никто не воспринимал проблему. Этот вирус еще неделю назад китайцам был не очень интересен. Они начали дня два-три назад беспокоиться. А сейчас пошла покупать маску и поняла, что их раскупили. Хорошая маска теперь стоит 500 юаней, а до эпидемии стоила где-то 20, — рассказывает Юлия. Глеб дополняет:

— Конечно, люди обеспокоены, поэтому в больницах можно наблюдать очереди. У моего знакомого поднялась температура 37,5. Он пошел проверился сначала в университете, а потом еще и в больнице. Оказалось, просто перенервничал.

Прилавки магазинов действительно опустели?

Да, но не только из-за вируса: 25 января китайцы отмечают Новый год.

— В магазинах вчера были жуткие очереди — некоторые по 50 рулонов туалетной бумаги покупали. Но сейчас уже тишина, — объясняет Юля.

— Предновогодняя лихорадка и в прошлые годы была, а сейчас все еще сильнее. Конечно, кто-то сметает все подряд. Лично я закупился на неделю-полторы, чтобы лишний раз не выходить на улицу. В целом же магазины работают, да и заказать еду можно. Только «МакДональдс» вроде пока закрывается, — замечает Глеб.

Правда, что люди бежали из зараженных городов?

Да. За день до закрытия города на карантин из Ухани в Шанхай выстроились несколько десятков тысяч автомобилей. Поскольку у всех водителей проверяют температуру, передвигаться по стране стало сложно.

По зараженным территориям будут распылять дезинфицирующее вещество?

Нет, это фейк. Красивый и хорошо растиражированный.

Есть ролики, в которых больные падают прямо в коридорах больниц и лежат там без внимания врачей. Что это?

Вряд ли на видео запечатлены больные. Глеб говорит, что власти делают все необходимое:

— У нас в кампусе дважды в день интересуются самочувствием, посторонних не пропускают, меряют температуру. Для студентов действует страховка, которая в случае чего полностью покроет лечение. К тому же в Китае медицинское оборудование и лекарства находятся на высоком уровне.

В аэропортах проверяют температуру у всех пассажиров. Если она повышена, человеку возвращают деньги за билет и отправляют на обследование.

Я думаю, что лучше верить статистике, которая публикуется с самого начала. Власти действительно принимают меры. Вот больницу даже новую строят. Все контролируется, поэтому все должно быть нормально.

По последним данным, от коронавируса 2019-nCoV умер 41 человек. В Китае ведется круглосуточный мониторинг ситуации, в ряде городов объявлен наивысший уровень реагирования в связи с распространением вируса.